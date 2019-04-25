Mozgi представили новый клип на песню Chooyka

Mozgi представили новый клип / Пресс-служба

Украинская группа Mozgi представила новый клип на песню Chooyka.

Ролик появился на YouTube-канале коллектива.

В новом клипе Chooyka реальность становится игрой, а игра – реальностью. Здесь прохожие в одно мгновение превращаются в профессиональных фехтовальщиков, футболистов, волейболистов, хоккеистов, а зрители становятся азартными болельщиками.

"Чуйка живет внутри каждого - она срабатывает как нажатие волшебной кнопки и дает почувствовать себя победителем. Мы – музыкальные чемпионы, которые всегда стремятся побеждать и поддерживают спорт. Включай Mozgi, не бойся рисковать и раскрывать свой внутренний потенциал", - отметили участники группы.

В клипе группы Mozgi снялись украинские спортсмены / Пресс-служба

В видео приняли участие молодые украинские спорстмены и мастера спорта: художественная гимнастка Екатерина Шулыгина, выступавшая в цирке Cirque du Soleil, известная команда по американскому футболу Kyiv Capitals, а также футбольные фристайлеры, бадминтонисты, чемпионы по фехтованию и баскетболу.

Над клипом работал креативный тандем компаний Mozgi Ideas и Mozgi Production, снявших клип-хит Полюбэ.

Ранее стало известно, что Потап и Mozgi номинированы на престижную мировую премию.