"Ты меня узнаешь полюбе": Потап и Mozgi номинированы на престижную мировую премию

Сюрреалистический клип нашел поклонников за рубежом / Фото: скриншот из видео

Украинский продюсер и рэпер Потап и его коллектив Mozgi стали номинантом на престижную премию Berlin Music Video Awards-2019 в категории Most Trashy.

"Клип Полюбэ вошел в шорт-лист ежегодной премии Berlin Music Video Awards и попал в номинацию Most Trashy. Видео взорвало сеть, набрав более 15 млн просмотров на YouTube, и получило награду от X-Ray Marketing Awards (mmr.ua) Ре:актив года: Бомба-Ракета. Премия пройдет с 28 мая по 1 июня, а победителя в номинации объявят 31 мая", - поделился Потап с поклонниками на своей странице в соцсети.

В клипе, который стал миллионником на YouTube, снялся Андрей Потапенко, сын Потапа. Согласно сюрреалистическому сюжету, группа школьников попадает в интерактивный музыкальный музей будущего. Одним из его экспонатов является голова Потапа, которая дает возможно прочесть его мысли во время одной из вечеринок. Примечательно, что небольгую роль в популярном клипе сыграл легендарный пакет супермаркета АТБ.

Как ранее сообщалось, группа Время и Стекло презентовала первый клип на украиноязычную песню — сняла видео на композицию под названием Дим.