"Любовь и одиночество": группа Время и Стекло выпустила первый клип на украиноязычную песню

21 марта 2019, 12:02

Текст песни, на которую сняли клип, написал Потап и DJ Bloodless.

Группа Время и Стекло показала клип на украиноязычную песню
Группа Время и Стекло презентовала черно-белый клип на песню Дим / Скриншот видео с YouTube

Группа Время и Стекло (Надя Дорофеева и Алексей Завгородний — Позитив) презентовала первый клип на украиноязычную песню — сняла видео на композицию под названием Дим.

Ролик в четверг, 21 марта, появился на канале Время и Стекло в YouTube и собрал более 90 тысяч просмотров.

Видеоработу сделали черно-белой, в ней идет речь о вечном — отношениях, любви и одиночестве. Текст песни Дим написали продюсер Алексей Потапенко (Потап) и DJ Bloodless — Андрей Бескровный.

Приводим Вашему вниманию фрагмент текста песни Дим:

Моя любов чорна — біль,

І гірка, наче токсичний полин,

В серце моє поринь,

Подивись,

Мій реактор горить,

Моя любов — білий дим,

Ставлю я тіло у віброрежим,

Так закортіло мені бути з ним,

Але на танцполі лише тільки дим…Напомним, группа Время и Стекло исполнила украиноязычную песню-саундтрек первого  полнометражного украинского мультфильма — Украденная принцесса: Руслан и Людмила. Надя Дорофеева и Алексей Завгородний озвучили главных героев мультика.

В начале ноября 2018 года коллектив представил lyric-видео на песню Про лицо, которая войдет в новый альбом. Выход свежего альбома группы Время и Стекло запланирован в 2019 году.

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клип Время и Стекло Потап Алексей Потапенко
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