"Любовь и одиночество": группа Время и Стекло выпустила первый клип на украиноязычную песню

Текст песни, на которую сняли клип, написал Потап и DJ Bloodless.
Группа Время и Стекло (Надя Дорофеева и Алексей Завгородний — Позитив) презентовала первый клип на украиноязычную песню — сняла видео на композицию под названием Дим.
Ролик в четверг, 21 марта, появился на канале Время и Стекло в YouTube и собрал более 90 тысяч просмотров.
Видеоработу сделали черно-белой, в ней идет речь о вечном — отношениях, любви и одиночестве. Текст песни Дим написали продюсер Алексей Потапенко (Потап) и DJ Bloodless — Андрей Бескровный.
Приводим Вашему вниманию фрагмент текста песни Дим:
Моя любов чорна — біль,
І гірка, наче токсичний полин,
В серце моє поринь,
Подивись,
Мій реактор горить,
Моя любов — білий дим,
Ставлю я тіло у віброрежим,
Так закортіло мені бути з ним,
Але на танцполі лише тільки дим…Напомним, группа Время и Стекло исполнила украиноязычную песню-саундтрек первого полнометражного украинского мультфильма — Украденная принцесса: Руслан и Людмила. Надя Дорофеева и Алексей Завгородний озвучили главных героев мультика.
В начале ноября 2018 года коллектив представил lyric-видео на песню Про лицо, которая войдет в новый альбом. Выход свежего альбома группы Время и Стекло запланирован в 2019 году.