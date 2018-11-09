Группа "Время и Стекло" выпустила новый дерзкий трек "Про лицо"

"Время и Стекло"выпустили новый трек / Пресс-служба

Популярная украинская группа "Время и Стекло" 9 ноября представила lyric-видео на трек "Про лицо".

Ролик появился на YouTube-канале артистов. Авторами музыки стали Потап и участник группы Позитив (Алексей Завгородний). Текст трека написал Потап.

"Песня про лицо" создана в жанре edm trap music – это первый сингл из будущего альбома группы, выход которого запланирован на 2019 год.

"У каждого из нас, танцует он в переполненном клубе или двигается в такт музыке, когда едет в машине, есть "свое" лицо. Воображай себя длинноногой красоткой, к которой приковано внимание всей вечеринки, или миллионером за рулем крутой тачки. Врывайся на уличной тусовке, веселись на home party или лови звуки на концерте любимой группы. Танцуй, как будто ты что-то знаешь, ощущай грув, поддайся этому качу и отпусти себя!", - отметили участники коллектива.

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