Соблазнительная Надя Дорофеева в топе со стразами отыграла DJ-сет

Надя Дорофеева показала стильный наряд / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выступила в роли диджея на закрытой вечеринке, посвященной старту продаж капсульной коллекции, созданной H&M вместе с итальянским брендом Moschino. Презентация посвящена была нулевым и золотой эпохе MTV.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в топе со стразами, оголяя плоский живот, белых штанах и черной оверсайз куртке. Образ певица дополнила массивным золотистым ожерельем и заплела косы.

"Кислотный диджей - DoDo - отыграла свой Dj set в честь коллабы Moschino и H&M! Было клево, спасибо", - написала артистка.

Подписчикам необычный образ Дорофеевой понравился, они оставили десятки комплиментов певице.

"Этот образ шикарный!", "Даже не узнать", "Клевая прическа", "На стиле", - писали юзеры.

Надя Дорофеева на закрытой вечеринке / https://vogue.ua

Ранее Надя Дорофеева похвасталась новым снимком с Позитивом.