"Размер ноги у Нади вытянут до 50-го": Дорофеева похвасталась новым снимком с Позитивом

Надя Дорофеева показала новое фото с Алексеем Завгородним (Позитив) / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева выложила в Сеть новую фотографию, на которой запечатлена вместе с коллегой по группе "Время и стекло" — Алексеем Завгородним (Позитив).

Снимок был сделан для глянцевого журнала Cosmopolitan на фоне контейнеров, артистка разместила его на своей странице в Instagram.

На фото исполнительница запечатлена в короткой юбочке, в топике и в курточке, а Позитив — в штанах, кофте или футболке и в дутой куртке с леопардовым принтом.

"Двойные неприятности", — подписала фото Дорофеева.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей, за восемь часов он собрал более 93 тысяч лайков. "Вместе с ростом фотограф вытянул размер ноги у Нади до 50-го)… жесть", — считает ciliaartkiev. "Контрабандисты", — написал doker_2. "Обувь Нади — капец искаженная", — поделилась мнением karisha_samofalova.

Ранее Надя Дорофеева сообщила, что 27 октября ей удалили два зуба мудрости, и после этого ноющая боль не отпускала. По словам певицы, сам процесс удаления зубов — терпимый, а вот "отходняки — жесть".