"Размер ноги у Нади вытянут до 50-го": Дорофеева похвасталась новым снимком с Позитивом

Фото, опубликованное певицей в соцсети, за восемь часов собрало свыше 90 тысяч лайков.
Украинская певица Надя Дорофеева выложила в Сеть новую фотографию, на которой запечатлена вместе с коллегой по группе "Время и стекло" — Алексеем Завгородним (Позитив).
Снимок был сделан для глянцевого журнала Cosmopolitan на фоне контейнеров, артистка разместила его на своей странице в Instagram.
На фото исполнительница запечатлена в короткой юбочке, в топике и в курточке, а Позитив — в штанах, кофте или футболке и в дутой куртке с леопардовым принтом.
"Двойные неприятности", — подписала фото Дорофеева.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей, за восемь часов он собрал более 93 тысяч лайков. "Вместе с ростом фотограф вытянул размер ноги у Нади до 50-го)… жесть", — считает ciliaartkiev. "Контрабандисты", — написал doker_2. "Обувь Нади — капец искаженная", — поделилась мнением karisha_samofalova.
Ранее Надя Дорофеева сообщила, что 27 октября ей удалили два зуба мудрости, и после этого ноющая боль не отпускала. По словам певицы, сам процесс удаления зубов — терпимый, а вот "отходняки — жесть".