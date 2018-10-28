"Отходняки — жесть": Надя Дорофеева пожаловалась на ноющую боль

28 октября 2018, 15:32

Певице пришлось отменить занятие по вокалу.

Надя Дорофеева написала, что после удаления зубов мудрости ее не отпускает ноющая боль
Надя Дорофеева сообщила, что после удаления зубов мудрости ее не отпускает ноющая боль / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась, что в субботу, 27 октября, ей удалили два зуба мудрости, и после этого "ноющая боль не отпускает".

Сам процесс удаления зубов — терпимый, а вот "отходняки — жесть", написала артистка на своей странице в Instagram.

"Ноющая боль не отпускает, но все же есть несколько бонусов: пришлось отменить занятие по вокалу и спорт. Теперь все что я могу — это наслаждаться выходным, очень медленно кушать…", — отметила исполнительница.

Напомним, в начале мая Надя Дорофеева сообщила в соцсети, что имеет проблему с голосом — "жуткое несмыкание связок". Певица писала, что осталась один на один со своими мыслями, которые в основном грустные.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
зубы Время и Стекло Надя Дорофеева боль
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
16:39
Новый триумф: Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA и переписала историю украинского тенниса
16:05
Последние теплые дни осени: синоптик рассказала, что спасает Украину от холодов и снега Видео
15:35
"Украине не повезло": эксперт рассказал, почему у Киева почти не осталось друзей в Европе
15:32
"Отходняки — жесть": Надя Дорофеева пожаловалась на ноющую боль Видео
14:57
"Проснулся от минета". В поезде "Укрзализныци" произошел секс-инцидент: опубликовано фото
14:56
"Какие-то животные": во Львове разбили камень на месте будущего монумента украинским воинам Фото
14:50
Эксперт назвал главный риск для Евросоюза Видео
14:20
"Я официально заявляю": Зеленский откровенно высказался об участии в выборах Видео
14:02
Джанабаева в коротком платье и колготах "завела" фанатов: опубликовано видео
14:00
"Похожа на Светку Лободу": Леся Никитюк показала образ к Хэллоуину Видео
13:57
"Ты – брехло": в Харькове продолжают травить школьницу, униженную педагогами Видео
13:31
В Киеве нардеп устроил "бучу" на "Дискотеке 80-х" из-за пионерских галстуков: опубликовано видео Видео
13:14
"Лишим пенсий": боевики "ЛНР" запугивают жителей Луганска перед "выборами"
13:04
Кимберли (Ким) Кардашьян-Уэст Фото Видео
12:28
Озеро ужаса. В Киеве неадекватная мать утопила детей: опубликованы фото 18+
12:20
Когда начнется возрождение Украины мнение
12:05
Синоптики предупредили о похолодании и дожде в Киеве Видео
12:02
"*баный стыд и беспросветный п*здец": Сеть возмутило видео драки из-за скидок в российском магазине
11:35
В Одессе нашли мертвыми молодого мужчину и его 8-летнюю дочь Видео
11:21
Известного российского рэпера Гуфа избили в Москве
11:05
"На Дженнифер Энистон похожа": Ани Лорак покрасовалась в вечернем платье Видео
10:40
Супрун рассказала, как влияет на здоровье переход на зимнее время
10:35
Дмитрий Ярош показал свой "цветочек", опубликовано фото
10:17
Три причины, почему Путин и Трамп не договорятся мнение
10:13
Тука усомнился в крепости контроля Киева над Закарпатьем
10:00
Хэллоуин-2018: по Киеве прогулялись "зомби", опубликованы фото Фото Видео
09:44
Депутат Рады призвала "отвечать" на диверсии в украинских арсеналах взрывами на российских складах Видео
09:30
"Шикарная квартира, дом, авто": СМИ рассказали о наследстве Николая Караченцова Видео
09:05
"Все карты в руках США": Трамп прокомментировал встречу с Путиным Видео
09:01
Динамо - Десна: прямая видеотрансляция матча тринадцатого тура УПЛ
08:40
"Страх Кремля": волонтер объяснил, почему Россия не уйдет с Донбасса Видео
08:15
Переход на зимнее время: врачи дали советы для крепкого сна Видео
08:07
Украинцы допустили кадровую ошибку мнение
07:50
"Минус блиндаж": волонтер рассказал, как боевики отличились под Донецким аэропортом Видео
07:25
Украинский боксер Деревянченко проиграл американцу чемпионский бой, опубликовано полное видео Видео
07:13
Как лучше всего поздравить с Днем автомобилиста в прозе, стихах и анимированных открытках Фото
06:58
Почему в Кремле истерика из-за нового решения Европы по Украине мнение
06:36
Гороскоп на ноябрь: подробный прогноз для каждого знака Зодиака
06:14
Ученые выяснили, что полезно есть перед сном Видео
05:49
Третья мировая или конец света: астролог рассказал о "звезде смерти" Нибиру
05:26
Бабченко назвал "достижения" России при Путине Видео
05:02
В понедельник синоптики обещают в Киеве почти +20 Видео
04:28
"Это мой ад и рай": экс-ведущие "Орла и решки" представили клип на совместную песню Видео
03:52
"Налог на президентскую жадность": обозреватель рассказала, как Украину растерзали спекулянты
03:10
Диетолог сказала, сколько вина можно выпить без вреда для здоровья Видео
02:40
У Путина особенно пустой взгляд, "царь утомлен" — журналистка Видео
02:35
Известный ведущий назвал самого подлого и страшного врага человечества Видео
02:17
В Британии потерпел крушение вертолет владельца футбольного клуба Лестер Сити Видео
01:56
В Госдуме ответили на план Украины по возвращению Азовского моря
01:34
Plus-size модель Эшли Грэм показала яркое фото своей юности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять