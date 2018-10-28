"Отходняки — жесть": Надя Дорофеева пожаловалась на ноющую боль

Надя Дорофеева сообщила, что после удаления зубов мудрости ее не отпускает ноющая боль / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась, что в субботу, 27 октября, ей удалили два зуба мудрости, и после этого "ноющая боль не отпускает".

Сам процесс удаления зубов — терпимый, а вот "отходняки — жесть", написала артистка на своей странице в Instagram.

"Ноющая боль не отпускает, но все же есть несколько бонусов: пришлось отменить занятие по вокалу и спорт. Теперь все что я могу — это наслаждаться выходным, очень медленно кушать…", — отметила исполнительница.

Напомним, в начале мая Надя Дорофеева сообщила в соцсети, что имеет проблему с голосом — "жуткое несмыкание связок". Певица писала, что осталась один на один со своими мыслями, которые в основном грустные.