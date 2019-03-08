Потап оригинально поздравил девушек с 8 марта

8 марта 2019, 11:45

Артист зачитал рэп с букетом цветов.

Потап
Потап поздравил подписчиц с 8 марта / https://www.instagram.com/realpotap/

Известный продюсер и рэпер Потап оригинально поздравил своих подписчиц с главным праздником весны и красоты – 8 марта.

На своей странице в Instagram Потап выложил ролик, в котором он зачитал рэп, одетый в замшевую крутку с бахромой на голое тело. Артист посоветовал мужчинам устроить для своих дам запоминающийся день, следуя классическим стандартам праздника: ужин, цветы, развлечения. А милым женщинам артист пожелал бесконечной весны.

Девочки, для вас!

У 8 марта есть свои стандарты

Своди ее на ужин, закажите таратар.

Будь лучшим ее мужем - отвези в "Кантартер",

Проиграй ей в карты, погуляйте в парке.

У 8 марта есть свои стандарты

Подари ей танец из контемпорари арта

Голенький на кухне, на тебе есть фартук.

Хочешь угадать? То купи на фарты

Тюльпаны-паны, тюль-паны

Несут дамам, дамам пацаны

Возьми восьмерочку на бок уложи

Для бесконечности весны.

Еще раз, тюльпаны-паны, тюль-паны

Несут дамам, дамам пацаны

Возьми восьмерочку на бок уложи

Для бесконечности весны.

Поздравляю вас с праздником весны!

Поклонницы стали благодарить Потапа за прекрасное настроение после просмотра ролика и расхвалили его за талант.

"Человек-харизма! Очень круто получилось!", "Спасибо за хорошее настроение с утра", "Спасибо большое. Настроение поднял бомбезно", "Буду напевать сегодня целый день! Спасибо за милое поздравление", - писали юзеры.

#8марта

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Ранее Потап ответил на вопрос о личной жизни.

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Потап
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