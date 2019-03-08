Потап оригинально поздравил девушек с 8 марта

Артист зачитал рэп с букетом цветов.
Известный продюсер и рэпер Потап оригинально поздравил своих подписчиц с главным праздником весны и красоты – 8 марта.
На своей странице в Instagram Потап выложил ролик, в котором он зачитал рэп, одетый в замшевую крутку с бахромой на голое тело. Артист посоветовал мужчинам устроить для своих дам запоминающийся день, следуя классическим стандартам праздника: ужин, цветы, развлечения. А милым женщинам артист пожелал бесконечной весны.
Девочки, для вас!
У 8 марта есть свои стандарты
Своди ее на ужин, закажите таратар.
Будь лучшим ее мужем - отвези в "Кантартер",
Проиграй ей в карты, погуляйте в парке.
У 8 марта есть свои стандарты
Подари ей танец из контемпорари арта
Голенький на кухне, на тебе есть фартук.
Хочешь угадать? То купи на фарты
Тюльпаны-паны, тюль-паны
Несут дамам, дамам пацаны
Возьми восьмерочку на бок уложи
Для бесконечности весны.
Еще раз, тюльпаны-паны, тюль-паны
Несут дамам, дамам пацаны
Возьми восьмерочку на бок уложи
Для бесконечности весны.
Поздравляю вас с праздником весны!
Поклонницы стали благодарить Потапа за прекрасное настроение после просмотра ролика и расхвалили его за талант.
"Человек-харизма! Очень круто получилось!", "Спасибо за хорошее настроение с утра", "Спасибо большое. Настроение поднял бомбезно", "Буду напевать сегодня целый день! Спасибо за милое поздравление", - писали юзеры.
Ранее Потап ответил на вопрос о личной жизни.