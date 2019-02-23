"Мутишь с Каменских?": Потап ответил на вопрос о личной жизни

23 февраля 2019, 17:48

Певица спокойно отреагировала на признание рэпера.

Настя Каменских
Потап признался об отношениях с Каменских / https://www.instagram.com/kamenskux

Известный продюсер и рэпер Потап заинтриговал фанатов признанием о личной жизни – романе с экс-коллегой по дуэту Настей Каменских.

В первом эфире юбилейного пятого сезона "Лиги Смеха" Потап стал тренером-джокером, и во время конкурса лидер команды "Днепр" Игорь Ласточкин спросил у певца: "Мутишь с Каменских?". "Да", — ответил Потап, передают "Факты".

Отмечается, что в это время в зрительском зале находилась и сама певица, которая невозмутимо отреагировала на признание.

Не смогла смолчать о такой новости тренер "Лиги смеха" Оля Полякова.

"Наконец-то все узнали то, о чем мы и так давно знали", — сказала Полякова.

Отметим, что Потапу и Насте уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревают интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе считают, что знаменитости поженились - Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.

Ранее Настя Каменских эротично изогнулась перед Потапом.

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Настя Каменских Потап
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