Раз Украина не едет на Евровидение: Нетта Барзилай выступит на Atlas Weekend в Киеве

Летний фестиваль пройдет на ВДНГ с 9 по 17 июля.
Победительница Евровидения-2018 израильтянка Нетта Барзилай выступит на летнем фестивале Atlas Weekend, который пройдет в столице на ВДНГ с 9 по 17 июля.
Так как в этом году Украина не отправляет участника на песенный конкурс, который пройдет в Израиле, Нетта приедет в Киев, сказано на странице организаторов в Facebook.
"В этом году Украина не едет на Евровидение в Израиль, но победительница прошлогоднего Евровидения, едет в Киев. Израильтянка Нетта Барзилай на Atlas Weekend 2019", - сказано в сообщении.
Отметим, хедлайнерами фестиваля Atlas Weekend стали The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Лиам Галлахер, получивший наибольшую известность как вокалист группы Oasis.
Напомним, финал конкурса Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а украинский певец Melovin (Константин Бочаров) занял 17-е место из 26 возможных.
Ранее эксперт обьяснил, что потеряла Украина из-за отказа от Евровидения.