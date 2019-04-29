София Ротару в полупрозрачном платье-вышиванке показала, как праздновала Пасху

Легендарная певица София Ротару поздравила поклонников с Пасхой, и покрасовалась в образе, который покорил сердца фанатов.

На своей странице в Instagram артистка показала фото, на которых она запечатлена в черном льняном платье-вышиванке. Наряд слегка просвечивался, и поклонники рассмотрели стройную фигуру певицы.

А вот на видео Ротару прогулялась босиком по траве среди цветущих магнолий.

"Со Светлым Праздником!", - подписала снимки певица.

Поклонники восхитились нетленной красотой Софии Михайловны, расхвалив ее молодой внешний вид.

"Как, ну как возможно так не меняться?", "Женщина-весна", "Какая вы красивая и молодая! Супер!", "Женщина, которая с годами только хорошеет", "Ну какая красавица! Глаз не отвести!", - отметили поклонники.

Ранее София Ротару впервые показалась на публике после сообщений о "страшной болезни".