София Ротару впервые показалась на публике после сообщений о "страшной болезни"

Ротару выглядела на фото абсолютно здоровой / Instagram/sofiarotaru.official

Легендарная певица София Ротару впервые после сообщения СМИ о серьезных проблемах со здоровьем, появилась на публике.

На своей странице в Instagram артистка показала фото с празднования дня рождения своего внука Анатолия, ему исполнилось 25 лет.

На семейных фото запечатлены именинник, его сестра Соня Евдокименко и сама легенда украинской эстрады.

Для праздника певица выбрала черное облегающее платье и белую рубашку, макияж Ротару сделала в приглушенных тонах.

Ротару побывала на дне рождения внука / Instagram/sofiarotaru.official

На лице Ротару ни следа тяжелой болезни / Instagram/sofiarotaru.official

Ранее несмотря на отказ Ротару выступать в РФ, ее "протащили" на росТВ.