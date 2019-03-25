София Ротару впервые показалась на публике после сообщений о "страшной болезни"

Певица погуляла на дне рождения внука.
Легендарная певица София Ротару впервые после сообщения СМИ о серьезных проблемах со здоровьем, появилась на публике.
На своей странице в Instagram артистка показала фото с празднования дня рождения своего внука Анатолия, ему исполнилось 25 лет.
На семейных фото запечатлены именинник, его сестра Соня Евдокименко и сама легенда украинской эстрады.
Для праздника певица выбрала черное облегающее платье и белую рубашку, макияж Ротару сделала в приглушенных тонах.
Ранее несмотря на отказ Ротару выступать в РФ, ее "протащили" на росТВ.