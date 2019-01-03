Несмотря на отказ Ротару выступать в РФ, ее "протащили" на росТВ

3 января 2019, 16:48

В канун Нового года по телевизору показали прошлогоднее выступление артистки.

Ротару
Прошлогоднее выступление Ротару показали на росТВ / instagram.com/sofiarotaru.official/

Легендарная советская певица София Ротару, которая отказалась выступать в России из-за принятия в Украине военного положения, все-таки появилась на росТВ в "новогоднем огоньке".

Несмотря на то, что артистка отказалась выступать на "Песне года", участвовать в сьемках новогодних российских программ, ее номер поставили в новогоднем эфире Первого канала. Она исполнила свой хит "Белая зима", передает "Дни.ру".

Правда, запись выступления прошлогодняя, сама Ротару в этом году выступала на новогоднем концерте "Фантастическая ночь" на телеканале "Украина", и подарила зрителям новую песню "Новогодний вечер".

Ранее эксперт назвал гонорары Софии Ротару и Олега Винника в новогоднюю ночь.

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София Ротару
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