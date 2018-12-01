Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения в Украине

Ротару отреагировала на военное положение в Украине / Фото: Instagram/София Ротару

Легендарная советская певица София Ротару позвонила организаторам российской музыкальной премии "Песня года" и заявила, что отказывается принимать участие в мероприятии из-за принятия в Украине военного положения.

Как сообщает Комсомольская правда со ссылкой на собственные источники, звонок от знаменитой исполнительницы поступил в день, когда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения из-за захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе.

В издании отмечают, что Ротару объяснила свое решение намерением "не накалять обстановку и не провоцировать".

Певица также отменила все запланированные ранее выступления на новогодних корпоративах.

Как известно, 71-летняя Ротару является гражданкой Украины. Она принимала участие за свою музыкальную карьеру в 43 выпусках "Песни года". Концерты она не отменяла даже в сложный 2014 год, когда Украина лишилась Крыма.

Таисия Повалий, Ани Лорак и Светлана Лобода будут принимать участие в "Песне года" в Москве.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.