Порошенко рассказал, что ждет россиян в Украине во время военного положения

Петр Порошенко / Reuters

Украинский президент Петр Порошенко рассказал о том, что права российских граждан в стране будут ограничены на время военного положения.

"Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправданно", — говорит гарант Конституции в видеоролике, опубликованном на его странице в сервисе микроблогов Twitter.

Не треба бігти до крамниць і скупати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, операцій з обміну валют, поїздок за кордон для українських громадян не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано. pic.twitter.com/D9ohxiiInX — Петро Порошенко (@poroshenko) November 29, 2018

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко разъяснил ситуацию с мобилизацией в Украине во время военного положения.