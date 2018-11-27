Порошенко разъяснил ситуацию с мобилизацией во время военного положения

Мобилизация состоится лишь в случае нападения / mil.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что частичная мобилизация резерва первой очереди будет произведена в случае агрессии против Украины.

"Если будет агрессия - будет мобилизация частичная. В первую очередь, будет мобилизован резерв первой очереди", - сказал президент в интервью украинским телеканалам.

По словам гаранта, в числе первых будут мобилизованы подготовленные военные с опытом боевых действий в зоне ООС на Донбассе.

"Сразу же с первых минут мы существенно увеличим численность наших Вооруженных сил, перераспределим финансовые ресурсы, обеспечим всем необходимым ... ВСУ и заставим противника отвечать за нарушения государственной границы Украины", - заверил Порошенко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина находится на пороге полномасштабной войны с Российской Федерацией, поэтому появилась необходимость учреждения в некоторых областях военного положения.

Ранее Главред подготовил материал о том, что изменится для украинцев после введения военного положения.