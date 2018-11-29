Главные последствия военного положения в Украине

Михаил Подоляк

политтехнолог

29 ноября 2018, 09:43

Страна реально нуждается в сильных решениях, в которых есть логика и жёсткая логистика.

Порошенко Рада
Власть не может принять сильных решений

Кратко подытожим ситуацию с провокацией в Азовском море и пойдём дальше.Так вот, с РФ все ясно - эта страна постоянно будет играть на максимальное понижение нашей стабильности. И делать это будет нагло, цинично, пользуясь вялым ответом коллективного Запада и не менее отвратительной склонностью наших только pr-трепаться.

А теперь о нас. Вот как назвать, что лидер воюющей страны, не называя, конечно, войну войной, "рассчитывает, что а) Дональд Трамп (!) на саммите G20 скажет Владимиру Путину уйти с Украины) и б) НАТО введёт корабли в акваторию Чёрного моря? Это типа признание нашей крутизны?

Читайте такжеЛичная драма Порошенко, или Как президент сам себя высекВ ответ мы слышим, правда, почти убийственное. Министр Германии требует, чтобы Украина предоставила доказательства. Спикер парламента Словакии заявляет, что категорически не верит Петру Порошенко, а из европейских кулуаров пошли настойчивые слухи о том, что Франция и Германия категорически против новых санкций.

Нет. Все понимают, что РФ может атаковать и нарушать международные договора. Но это не их реакция на Россию. Это реакция на наших и на наше враньё.

Хуже только лишь то, что уже началось на местах. Вот этим странным "военным положением" молниеносно воспользовались ребята в регионах. Они вместо того, чтобы решать конкретные бытовые вопросы - исправлять все эти прорывы теплоцентралей, отапливать замерзающие кварталы и создавать рабочие места - нацепили на вышиванки камуфляж, организовали беспрерывные совещания и начали играть в потешную войнушку. Всем угрожая и требуя у оппонентов заткнуться.

Несомненно, очередной постановочный "ультра патриотизм" добьет и без того почти отсутствующую власть на местах. С другой стороны, общество дико напугано и не понимает, что происходит. И его продолжают системно пугать. Не прекращая, конечно, торговать с агрессором. И простой человек нутром чует, что если и раньше в хиреющую экономику не особенно-то шли длинные инвестиции, то после того, как заявили о "военном положении" и о частичном ограничении гражданских прав, точно вдоль границ выстроятся желающие вкладывать сюда деньги и создавать здесь рабочие места. И что он будет делать, явно увидев вокруг себя разливающуюся депрессию и лжецов, которым никто не верит? Правильно. Ещё быстрее бежать в поисках работы.

Читайте такжеПутин обязательно нападет на УкраинуЭкономики почти нет. Осталось только проедание чужих ресурсов и "нам бы день продержаться". Реформы? К чертям собачьим все эти дерегуляции и дебюрократизации.

Подобное всегда происходит, если ты точно не на своем месте и если ты играешь только в одну игру, в которой есть свое жадное "я" и обман остальных. Не это ли причина и нарастающей атаманщины? Когда по городам опять бегают парни в балаклавах и блокируют торговые центры, а какие-то хитроушлые "евробляхеры" закрывают нам западные границы. Точно порядок?

Страна реально нуждается в сильных решениях, в которых есть логика и жёсткая логистика. Но нам не предлагают, на самом деле, сильных решений. А только - банальный торг под президентские выборы, пока страна фрагментируется...

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военное положение Азовское море Михаил Подоляк
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