Эксперт назвал гонорары Софии Ротару и Олега Винника в новогоднюю ночь

Гонорар Софии Ротару в новогоднюю ночь составляет 200 тысяч евро, сообщил эксперт / УНИАН

Эксперт гастрольного рынка Юрий Гулевич заявил, что по гонорарам в Украине пальму первенства давно и надежно удерживает певица София Ротару, в декабре ее гонорар составляет 100 тысяч евро, а в новогоднюю ночь — в два раза больше.

Гонорар Олега Винника сейчас подступает к отметке в 40 тысяч евро, рассказал аналитик в интервью Фактам.

По его словам, выступление Дмитрия Монатика (псевдоним Monatik) обойдется организаторам в 30 тысяч евро, Насти Каменских (NK) и Dzidzio — около 20 тысяч евро, Павла Зиброва и группы Kazka — до 10 тысяч евро.

"В декабре София Михайловна работает за 100 тысяч евро. Новогодняя же ночь увеличивает эту цену вдвое. Понятно, в Украине сейчас такую сумму мало кто может потянуть. Поэтому обычно Ротару в новогоднюю ночь работала в России. В этом году она будет в Казахстане", — отметил собеседник.

Напомним, в августе директор Софии Ротару Сергей Лавров говорил, что минимальная стоимость выступления певицы составляет 50 тысяч евро. Лавров утверждал, что артистка ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает.