"Превратилась в бабульку": СМИ рассказали о страшном диагнозе Ротару

Стало известно о проблемах со здоровьем Софии Ротару / УНИАН

Серьезные проблемы со здоровьем сказались на гастрольном графике легендарной 71-летней певицы Софии Ротару.

По данным Экспресс газеты, звезда эстрады отказалась от выступлений вовсе не по причине политической ситуации в Украине.

"Говорят, у Ротару вновь обнаружили туберкулез (такой диагноз певице ставили в 27 лет) и ей приходится проходить химиотерапию", - говорится в сообщении.

При этом издание публикует фото Ротару, подтверждающее страшный диагноз.

"Певица за последнее время серьезно сдала и превратилась из эффектной звезды эстрады в настоящую бабульку", - резюмирует издание.

София Ротару выглядит болезненно / eg.ru



Напомним, в августе 2018 года Ротару экстренно доставили в реанимацию в Уфе.

Певицу госпитализировали после того, как ей стало плохо на одном из корпоративов, где она выступала. По словам медиков, у артистки случился скачок давления.

Позднее сама Ротару позже сообщила, что с ней все в порядке.