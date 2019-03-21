"Превратилась в бабульку": СМИ рассказали о страшном диагнозе Ротару

Опубликовано фото Софии Ротару, на котором певица выглядит болезненно.
Серьезные проблемы со здоровьем сказались на гастрольном графике легендарной 71-летней певицы Софии Ротару.
По данным Экспресс газеты, звезда эстрады отказалась от выступлений вовсе не по причине политической ситуации в Украине.
"Говорят, у Ротару вновь обнаружили туберкулез (такой диагноз певице ставили в 27 лет) и ей приходится проходить химиотерапию", - говорится в сообщении.
При этом издание публикует фото Ротару, подтверждающее страшный диагноз.
"Певица за последнее время серьезно сдала и превратилась из эффектной звезды эстрады в настоящую бабульку", - резюмирует издание.
Напомним, в августе 2018 года Ротару экстренно доставили в реанимацию в Уфе.
Певицу госпитализировали после того, как ей стало плохо на одном из корпоративов, где она выступала. По словам медиков, у артистки случился скачок давления.
Позднее сама Ротару позже сообщила, что с ней все в порядке.