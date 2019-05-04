Верка Сердючка зажигает в преддверии Евровидения: забавные видео

Верка Сердючка веселит участников Евровидения / УНИАН

Украинский шоумен Андрей Данилко, известный образом Верки Сердючки в качестве приглашенного гостя отправился в Израиль на песенный конкурс Евровидение-2019.

В столице Дании Копенгагене состоялись съемки, организованные спонсором шоу. Фрагменты были опубликованы в Instagram.

В перерыве между работой украинская звезда со своей сценической "мамой" развлекались на съемочной площадке. Сердючка со звездой на голове решила прокатиться на велосипеде, чем повеселила публику.

Греческая певица Элени Фурейра на своей странице в Instagram показала, как готовится к совместному выступлению с Веркой Сердючкой. Исполнительница прослушала трек вместе с украинской знаменитостью и не удержалась от танца.

"Изучаю некоторые финальные движения с настоящей дивой Веркой Сердючкой", - прокомментировала Фурейра.

Как известно, полуфиналы Евровидения-2019 состоятся 14 и 16 мая, а вот имя победителя конкурса объявят уже 18 мая.

Напомним, Сердючка в мае выступит на Евровидении-2019 в Тель-Авиве. Она вне конкурса исполнит песню Toy победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай.