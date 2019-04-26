Верка Сердючка (Андрей Данилко)

26 апреля 2019, 21:08

Украинский артист, продюсер, композитор, автор песен, режиссер, сценарист, телеведущий, актер.

Сердючка
Верка Сердючка (Андрей Данилко)

Дата рождения: 2 октября 1973 года, Полтава, Украина.

Детство и образование

Андрей Михайлович Данилко родился в простой рабочей семье в Полтаве. Отец Михаил Семенович Данилко был водителем, в 1980-ом году умер от рака легких, когда Андрею было всего 7 лет.

Его матери, Светлане Ивановне Волковой, работнице завода, пришлось самой растить двоих детей - у Андрея есть еще старшая сестра Галина Гришко от первого брака матери (1963).

Данилко учился в полтавской общеобразовательной школе №27.  В 1984 году поступил в художественную школу. Он выступал в местной команде КВН и участвовал в школьных вечеринках.

Андрей Данилко
Андрей Данилко в детстве / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

После окончания школы, Андрей поступил в СПТУ № 30.

Творческая деятельность

Верка Сердючка

1 апреля 1993 года - на Юморине в Полтаве впервые официально была показана Верка Сердючка. На смотре учебных заведений представил две миниатюры — Столовая и Проводница, и с ними был направлен на гастроли в Ставропольский край.

Верка Сердючка
Впервые в образе Верки Сердючки Данилко предстал в 1993 году / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Ровно через год, 1 апреля 1994 года, стал обладателем гран-при Юморины в Харькове, вскоре состоялся дебют на телевидении (программа из харьковской студии Приват ТВ).

В марте 1995 года Андрей получил гран-при на конкурсе молодых исполнителей международного фестиваля Море смеха.

1 апреля 1995 года Данилко выступил на Дне смеха в Киеве. 

В 1996 году начал работу с музыкальным продюсером Юрием Никитиным и украинской звукозаписывающей компанией Mamamusic, спустя год выпустил первую песню Просто Вера.

С ноября 1997 года — ведущий программы СВ-шоу на украинском телеканале 1+1 (в образе Верки Сердючки). 13 декабря 1997 года состоялся концерт Рождественские встречи Верки Сердючки в национальном дворце Украина.

1998 года программа перешла на ТВ-6, позднее — на СТС.

В 1998 и 1999 году вышло два музыкальных видеоклипа Верки Сердючки на песни По чуть-чуть и Контролер.

В мае—июне 1999 года в залах киевских театров — в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко и Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки — прошли десять премьерных шоу-спектаклей Титаник, или Плывущая страна. С этого момента начинаются активные гастроли Андрея Данилко в России и странах СНГ, его выступления сопровождаются повышенным интересом со стороны публики и СМИ.

В мае 2000 года за роль в рекламной кампании Dirol Данилко удостоен национальной премии Черная жемчужина в номинации Лучшая телевизионная реклама.

Осенью 2000 года получил Кубок имени Аркадия Райкина на фестивале Кубок юмора.

С 18 по 22 апреля 2000 года в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки прошло пять концертов новой шоу-программы Я — революция; в том же году стал ведущим программы Давай, вставай! на Гала-радио.

Получил четыре Золотых граммофона за песни Я не поняла (2003), Жениха хотела (дуэт с Глюкозой, 2004), Тук-тук-тук (2005), Дольче Габбана (2011).

Альбом ХА-РА-ШО! получил премии Муз-ТВ как лучший альбом 2004 года.

За несколько лет снялся в семи фильмах — Вечера на хуторе близ Диканьки (2002), Золушка (2002), Безумный день, или Женитьба Фигаро (2003), Снежная королева (2003), За двумя зайцами (2004), Сорочинская ярмарка (2005), Три мушкетера (2005).

В 2006 году снялся в фильмах Первый скорый, Приключения Верки Сердючки и выпускает альбом Trali-vali.

В 2005 году выпустил инструментальный альбом После тебя… с композициями для фортепиано, выступив в качестве композитора.

В 2007 году выпустил альбом Doremi doredo, куда вошли одиннадцать треков.

В 2008 году удостоен звания Народного артиста Украины.

В 2009 году написал музыку к трагикомедии Весельчаки.

В 2010 году снялся в роли мачехи в новогоднем мюзикле Морозко.

В 2011 году получил очередную премию Золотой граммофон за танцевальный хит Дольче Габбана.

В том же году снялся в фильме-сказке Новые приключения Аладдина.

В 2012 году исполнил главную роль в мюзикле Красная шапочка. В том же году в образе Верки Сердючки вел программу Субботний вечер на телеканале Россия-1.

В 2014 году в образе Верки Сердючки снялся в фильме Шпион.

В конце 2014 года дал концерт в Фридрихштадтпаласт в Берлине в рамках World & Peace Tour.

С 2016 года - член жюри украинского отбора на Евровидение и проекта Х-Фактор.

28 июня 2017 года в Киеве в рамках Фестиваля Atlas Weekend прошел концерт, посвященный возвращению Сердючки на большую сцену СНГ.

В феврале 2018-го года Данилко дал резкую оценку декоммунизации в столице.

В этом же месяце артист дал интервью автору программы Бацман, в котором рассказал о нелегких отношениях с сестрой Галиной. Он вспомнил, как был задержан полицией из-за заявления в его адрес от сестры - она заявила полиции, что Данилко выкрал ее ребенка для продажи органов. Как оказалось, артист всего лишь хотел помочь с обследованием и лечением племянника Вани.

В 2018 году Данилко снялся в роли персонажа второго плана в украинской романтической кинокомедии Секс и ничего личного с Сергеем Притулой.

В июле 2018-го в СМИ появилась информация, что Данилко решил отказаться  от всеми узнаваемого образа и уходит со сцены после прощального тура. Однако, позже артист опроверг слухи о завершении карьеры.

В августе 2018-го Данилко стал специальным гостем афтепати открытия Новой волны-2018 в Сочи. Под песни знаменитости на сцене танцевали Ани Лорак и Сергей Лазарев, а в первых рядах подпевали известным хитам жена российского премьер-министра Дмитрия Медведева, и супруга российского композитора Игоря Крутого.

В сентябре 2018-го Данилко осудил отмену самолетов и поездов из Украины в Россию.

2 октября 2018-го Данилко отметил 45-летие, и по традиции, по совету астролога, отправился отпраздновать день рождения - подальше от Украины. В этом году исполнилось 25 лет и сценическому образу Данилко – Верке Сердючке.

Евровидение

В 2007 году Верка Сердючка представила Украину на Евровидении, которое проходило в столице Финляндии - Хельсинки. 

Артист представил песню Dancing Lasha Tumbai, написанную на смеси украинского, английского и немецкого. 

Благодаря яркому и нестандартному выступлению и не менее эпатажной песне, Сердючка заняла второе место на песенном конкурсе с 235 баллами. При голосовании пять стран поставили Dancing высшую оценку в 12 очков. От российских телезрителей песня получила восемь баллов.

Отметим, что после того, как Сердючка заняла 2 место, ряд российских СМИ возмутился текстом песни - слова Lasha Tumbai были интерпретированы как Russia goodbye!, что вызвало резко негативную реакцию у части русскоязычной аудитории.

Сам Данилко официально заявил, что фраза Lasha Tumbai является монгольской и означает Взбитые сливки.

14 мая 2016 года Данилко оглашал результаты голосования на Евровидении от Украины.

В 2017 году, когда Украина организовывала конкурс после победы Джамалы, 

Для конкурса песни Евровидение-2017, организованного на Украине, была выпущена серия коротких видеоклипов под названием Verkavision, в которых рассказывается вымышленная история о характере Верки Сердючки и о ее путешествии в качестве звезды Евровидения.

Личная жизнь

Данилко ни разу не был женат, его не заметишь в компании красоток, о его романах не пишут СМИ, и поэтому фанаты предполагали, что он вовсе не интересуется женщинами.

В одном из интервью певец сказал, что одиночество - его гармоничное состояние.

Однако, журналисты смогли "раскопать" информацию о том, что Данилко еще в начале карьеры крутил роман с Инной Белоконь, которая известна ролью матери Верки Сердючки. Сейчас же они с Инной - просто коллеги.

Интересно, что фамилию Сердючка своей героине Данилко решил дать в честь своей школьной безответной любви - у девочки была фамилия Сердюк, но ее в классе называли Сердючкой.

Андрей Данилко
Андрей Данилко со своей сценической мамой Инной Белоконь в 1999 году / instagram.com/v_serduchka

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Верка Сердючка. Андрей Данилко
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