Данилко осудил отмену самолетов и поездов из Украины в Россию

23 сентября 2018, 00:04

Артист полагает, что такое решение противоречит интересам простых людей.

Андрей Данилко
Данилко считает, что из-за конфликта с Россией страдают простые люди / glamurchik.tochka.net

Известный украинский актер комедийного жанра Андрей Данилко, известный по роли Верки Сердючки, заявил, что конфликт на Донбассе способны решить высшие чины государства, однако по ряду собственных причин не делают этого.

"Если существует какая-то проблема, все должно быть по закону. Для этого есть дипломаты, которые должны находить точки соприкосновения, не думают же про людей! Когда отменили все эти самолёты, понимаешь же, что люди всё равно будут летать, через Минск или что-то там ещё. Сейчас они думают, как отменить поезд. Хорошо, вы отмените поезд, все полетят. Это вы для людей делаете? А если люди едут туда на работу, к родственникам, к друзьям? Ну для чего вы усложняете эту ситуацию? Я на стороне людей", - сказал он в интервью ведущей Ирине Шехтман в рамках программы "А поговорить…"

Данилко заявил, что военный конфликт не заканчивается, поскольку его продолжение финансово кому-то выгодно. Он уверен, что при желании стороны могли договориться и найти компромиссы.

"Как я отношусь к Путину? Ты сама понимаешь, что я сейчас скажу "плохо". Почему? Потому что он должен решить этот вопрос. Он может решить этот вопрос, чтобы не было такой ситуации. Он должен решить его. Если он человек сильный и обладает возможностями…Я не знаю, а что мне надо сказать?" – сказал Данилко.

Напомним, ранее Данилко стал специальным гостем афтепати открытия "Новой волны-2018" в Сочи. Соцсети резко отреагировали на выступление Сердючки в России, и даже потребовали внести артиста в базу "Миротворца".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия конфликт движение поездов Верка Сердючка. Андрей Данилко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
01:25
"Раньше было лучше". В Донецке работники рынка не скрывают своего возмущения
00:56
Эксперт назвала перечень специальностей с высокими зарплатами
00:33
Родители Кузьмы Скрябина обвинили похоронные бюро в использовании портрета сына
00:04
Данилко осудил отмену самолетов и поездов из Украины в Россию
22 сентября, суббота
23:50
В России появился новый бренд под названием Petroff & Boshiroff
23:20
В Одессе расстреляли активиста, он в больнице в тяжелом состоянии
23:12
Фейковые выборы в "ЛНР": объявлен первый кандидат
22:36
"Чтобы четенько прошло". Усик обратился к Поветкину накануне боя с Джошуа Видео
22:34
РПЦ может возглавить украинский митрополит - Чаплин
22:03
В УПЦ МП обвинили власти Украины в описи их имущества
21:59
Венгрия не стала переименовывать своего "министра по Закарпатью"
21:25
В Крыму заявили о нахождении кораблей ВМС Украины в российской экономической зоне
21:12
В Украине запретили ввоз российских детективов и книг по нумерологии
20:58
Журналист предостерег 150-килограммовую модель plus-size от преждевременной смерти
20:42
В полку кандидатов в президенты прибыло: на выборы идет Тарута
20:24
В Раде требуют уволить Климкина за слова о жителях Закарпатья
19:57
ВСУ разрабатывает новую санитарно-эвакуационную систему для поля боя
19:55
На встрече в Сочи Путин и Лукашенко "в позитивном ключе" поговорили об Украине Видео
19:28
Под Полтавой народный артист Попович попал в жуткое ДТП
19:03
Гриценко опроверг слухи о самоотводе в пользу Порошенко
18:41
Порошенко рассказал о роли Украины для НАТО
18:06
Поместные церкви не осуждают автокефалию для Украинской церкви - документ
17:43
Климкин назвал Закарпатье "проблемным регионом"
17:32
Драка и убийство: на Прикарпатье начальник до смерти забил подчиненного прямо в кабинете
17:25
В германском Мюнхене открылся традиционный Октоберфест Фото
16:59
Британия усилит свое военное присутствие в Украине - The Daily Telegraph
16:57
Десятки погибших и раненых: опубликованы кадры расстрела военного парада в Иране Видео
16:54
Настя Каменских влипла в скандал: певицу обвинили в плагиате Видео
16:38
Точный выстрел: бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику на Донбассе Видео
16:32
Киевский патриархат разрастается из-за войны - Филарет
16:25
Путин заявил о готовности построить "Северный поток-2" за собственный счет
16:19
Без белья и с глубоким декольте: Ума Турман удивила фанатов пикантной фотосессией Фото
15:58
Еще в одной стране ЕС задумались об упрощенном получении гражданства украинцами Видео
15:41
"Помнят судьбу украинцев". Эксперт потроллил заявление спикера МИД России о белорусах-"братьях"
15:38
"Можно любоваться бесконечно!": Ольга Сумская поразила фанатов элегантным образом
15:06
В Сумах возник мощный пожар на газопроводе, есть жертва
14:46
Ходит по воде и прыгает в пустой бассейн: Иван Дорн выпустил новый клип Видео
14:26
Эксперт сказал, какие санкции способны спровоцировать заговор против Путина Видео
14:24
В Италии Порошенко лишили почетного звания: стали известны подробности
13:59
В Киеве произошли столкновения на акции против застройки Фото Видео
13:50
Взрывы, черный дым. В Киеве загорелись Русановские сады Фото Видео
13:43
Светлана Тарабарова показала стройную фигуру после родов
13:26
"Вторая нефть": эксперт назвал главный источник обогащения "банды" Путина Видео
13:02
Очень редкая болезнь: стало известно, от чего умер президент Вьетнама Видео
12:58
Санкции против РФ: в Венгрии выступили против автоматического продления ограничений
12:57
Регина Тодоренко показала округлый живот в облегающем платье Фото
12:30
В Крыму пожаловались на нехватку питьевой воды для населения
12:25
В Украине власть четыре года шумно имитировала реформы, а теперь анонсирует дефолт — Рабинович Видео актуально
11:56
"Посол перешел красную черту": в Варшаве растет разочарование Киевом – СМИ
11:33
Девушка дня Instagram: эротическая модель Катрин Киллер Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять