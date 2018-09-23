Данилко осудил отмену самолетов и поездов из Украины в Россию

Данилко считает, что из-за конфликта с Россией страдают простые люди / glamurchik.tochka.net

Известный украинский актер комедийного жанра Андрей Данилко, известный по роли Верки Сердючки, заявил, что конфликт на Донбассе способны решить высшие чины государства, однако по ряду собственных причин не делают этого.

"Если существует какая-то проблема, все должно быть по закону. Для этого есть дипломаты, которые должны находить точки соприкосновения, не думают же про людей! Когда отменили все эти самолёты, понимаешь же, что люди всё равно будут летать, через Минск или что-то там ещё. Сейчас они думают, как отменить поезд. Хорошо, вы отмените поезд, все полетят. Это вы для людей делаете? А если люди едут туда на работу, к родственникам, к друзьям? Ну для чего вы усложняете эту ситуацию? Я на стороне людей", - сказал он в интервью ведущей Ирине Шехтман в рамках программы "А поговорить…"

Данилко заявил, что военный конфликт не заканчивается, поскольку его продолжение финансово кому-то выгодно. Он уверен, что при желании стороны могли договориться и найти компромиссы.

"Как я отношусь к Путину? Ты сама понимаешь, что я сейчас скажу "плохо". Почему? Потому что он должен решить этот вопрос. Он может решить этот вопрос, чтобы не было такой ситуации. Он должен решить его. Если он человек сильный и обладает возможностями…Я не знаю, а что мне надо сказать?" – сказал Данилко.

Напомним, ранее Данилко стал специальным гостем афтепати открытия "Новой волны-2018" в Сочи. Соцсети резко отреагировали на выступление Сердючки в России, и даже потребовали внести артиста в базу "Миротворца".