Менеджер Сердючки обьяснил, почему артист выступил в России

Верка Сердючка выступила в Сочи / УНИАН

Украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко (сценический псевдоним - Верка Сердючка) стал специальным гостем афтепати открытия "Новой волны-2018" в Сочи. Под песни знаменитости на сцене танцевали Ани Лорак и Сергей Лазарев, а в первых рядах подпевали известным хитам жена российского премьер-министра Дмитрия Медведева, и супруга российского композитора Игоря Крутого.

Соцсети резко отреагировали на выступление Сердючки в Сочи, и даже потребовали внести артиста в базу "Миротворца". Решил прокомментировать ситуацию директор артиста Андрей Уренев, передает ТСН.

"Андрей не принимал участия в самом фестивале "Новая волна", а принял личное приглашение Игоря Крутого выступить на частном закрытом мероприятии. Состав гостей с Андреем не согласовывали", - сказал Уренев.

Ранее Верка Сердючка заявила о завершении карьеры.