"Обвинила в продаже ребенка на органы". Данилко рассказал о скандале с родной сестрой

Народный артист Андрей Данилко, широко известный комедийным сценическим образом проводницы Верки Сердючки, вспомнил, как был задержан полицией из-за заявления в его адрес от сестры Галины.

В интервью автору программы "БАЦМАН" на канале 112 Украина Данилко рассказал, что его родная сестра нигде не работает и не всегда адекватно общается с людьми.

"Как-то Ефим Шифрин сказал мне, что не может представить, как можно не общаться с сестрой. Я ему ответил: "На вас, наверное, не писали заявление в милицию", – поделился воспоминаниями Данилко.

Артист рассказал, что однажды хотел помочь с обследованием и лечением племянника, однако это привело к аресту и обвинению в продаже ребенка на органы.

"У сестры однажды произошел заскок. У моего племянника Вани возникла проблема со здоровьем. Я тогда его отправил на обследование в больницу, но не сказал сестре в какую. И вот я на студии. Звонок. Милиция. Меня арестовывают. Говорят: "Нам поступило заявление от сестры, что вы украли ребенка, чтобы продать его на органы", – рассказал артист.

Данилко признался, что после этого инцидента принципиально не общается с сестрой, но с племянником отношения поддерживает и купил для него отдельную квартиру.

Напомним, Галина Гришко, сестра Андрея Данилко, родилась в 1963 году. Она на 10 лет старше своего младшего брата.

Как ранее сообщалось, Данилко критически отозвался о декоммунизации в столице в связи с возможным снятием с его дома на Крещатике звезды, которую он сравнил с головным убором Верки Сердючки.