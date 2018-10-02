Празднует день рождения не в Украине: Андрей Данилко отправился за границу по совету астролога

Андрей Данилко отмечает юбилей в Черногории

Украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко (сценический псевдоним - Верка Сердючка) 2 октрября отмечает юбилей – знаменитости исполняется 45 лет.

Каждый день рождения артист придерживается традиции, - он берет свою сценическую "маму" актрису Инну Билоконь, и отправляется подальше от Украины. В этом году они уехали в Черногорию, сообщает "КП в Украине".

Артист делает это не просто так – он прислушивается к советам астролога, и каждый раз встречает именины в какой-то новой точке мира, чтобы корректировать свой соляр (в астрологии так называют гороскоп, который описывает и формирует картину предстоящего года). Мол, если этого не делать, то год будет неудачным, а Данилко астрологам верит.

Вернуться артист в Киев собирается через неделю – и обещает засесть в студию, и записать новые песни.

К слову, в этом году исполняется 25 лет и сценическому образу Данилко – Верке Сердючке.

Ранее Андрей Данилко осудил отмену самолетов и поездов из Украины в Россию.