Ушла из жизни легендарная голливудская актриса

Дорис Дэй умерла в окружении семьи / Фото: Instagram/doris_day_everyday

В США в своем доме в Калифорнии в окружении ближайших родственников скончалась 97-летняя актриса и певица Дорис Дэй.

Как сообщает ВВС, эту артистку называют крупнейшей звездой за всю историю Голливуда. Она стала настоящей иконой американского кинематографа 50-60 годов. Актриса была номинирована на Оскар, получила премию Золотой глобус, а также Грэмми за выдающиеся достижения.

Информацию о смерти легенды подтвердили в фонде по защите животных, основанном артисткой.

Семья Дэй утверждает, что у 97-летней актрисы "было отличное здоровье, как для своего почтенного возраста, до недавнего времени, когда у нее диагностировали пневмонию". Вероятно, именно это и стало причиной смерти голливудской актрисы.

Как известно, актриса родилась в 1922 году в Цинциннати, штат Огайо. Все ее бабушки и дедушки иммигрировали в США из Германии. Талантливая девочка с детства увлекалась танцами пением и рано начала выступать на сцене.

Настоящее имя артистки – Дорис Мэри Энн Каппельгофф, ее назвали в честь звезды немого кино – Дорис Кеньон, которая была кумиром матери. Около 1940 года певица взяла себе сценический псевдоним Дей — по названию первой песни, которую она исполнила с оркестром, Day After Day. Ее руководитель считал, что его фамилия Каппельгофф слишком длинное и не запоминается.

Первым фильмом стала лента Любовь на широких морях, где она была в главной роли. Также снялась в фильмах Джейн-катастрофа, Интимный разговор. В 1956 году она записала знаменитый хит Que Sera, Sera, впервые прозвучала в фильме Альфреда Хичкока Человек, который знал слишком много. За время своей богатой карьеры актриса сотрудничала с самыми успешными кинокомпаниями и снялась в 35 фильмах.