Внучка Ротару показала внушительное декольте

Внучка Софии Ротару / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка легендарной эстрадной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, которая живет и учится в Лондоне, растет потрясающей красавицей. От ее внешности в восторге окружающие, а также подписчики юной красотки в соцсетях. Так, внучка Ротару опубликовала в Instagram фото в сдержанном черном наряде.

Недавно девушка побывала в Италии, куда приехала ради посещения Венецианского биеннале, где ее впечатлили фестивальные работы. Об этом девушка сообщила подписчикам, опубликовав лучшие из них в фотоблоге.

"Из Венеции в Лондон. Художественные приключения продолжаются ... Частный смотр новых картин и скульптур Аниша Капура", - написала она, позируя на фоне абстрактной картины знаменитого британско-индийский скульптора и художника.

Внучка Софии Ротару / instagram.com/iamsofiaeve

Отметим, что девушка выбрала для посещения галереи укороченные брюки прямого кроя, блузу с внушительным декольте, черный пиджак и ботильоны в тон. Естественный макияж и распущенные волосы дополнили элегантный лук девушки.

"Сонечка, желаю тебе приятных впечатлений от просмотра этих картин. Ты молодец, что в свободное от учебы время посещаешь такие мероприятия. Удачи тебе и всего самого доброго", "Есть ли у этой картины название?", "Мощный арт", - присоединились к обсуждению работ художника фолловеры Софии.

Ранее София Ротару впервые показалась на публике после сообщений о "страшной болезни".