Сергей Лазарев стал отцом во второй раз: певец прокомментировал рождение дочери - СМИ

Сергей Лазарев снова стал отцом, считают росСМИ / instagram.com/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев во второй раз стал отцом – у артиста родилась дочь.

Об этом сообщили российские СМИ, утверждая, что это стало известно на церемонии вручения IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV.

"Был на премии RU.TV, узнал от коллег, что у Лазарева родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем", - было сказано в сообщении.

Издание Комсомольская правда решило напрямую узнать у артиста, действительно ли у него родилась дочь, и стоит ли его поздравлять с пополнением в семье.

"Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах - дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!", - сказал Лазарев.

Кроме того, на своей странице в Instagram в Insta Stories показал фото с сыном Никитой и подписал: "Тут как бы мой сын показывает некоторым!".

Напомним, Сергей Лазарев лишь два года назад рассказал, что у него есть сын Никита, которому сейчас 4,5 года. Малыша он скрывал в течении двух лет. Артист никогда не был в браке и не раскрывает, кто же родил Никиту.

Ранее стало известно, кто всадил нож в спину на Евровидении 2019 Сереже Лазареву и вывел Нидерланды на вершину.