Голосование на Евровидении 2019: кто всадил нож в спину Сереже Лазареву и вывел Нидерланды на вершину

В финале конкурса выступили представители 26 стран.
Победителем Евровидения 2019 стал Дункан Лоуренс из Ниндерландов с песней Arcade, которая набрала 492 балла. Второе место с песней Soldi занял участник из Италии Mahmood, получив 465 баллов. Бронза конкурса досталась представителю России Сергею Лазареву с песней Scream, набрав 369 баллов.
Тексты и переводы их песен Главред публиковал ранее.
В финале конкурса выступили представители 26 стран. Максимальное количество баллов от национальных жюри стран–участниц Евровидения – 239 очков – получил представитель Швеции, а минимальное – певец из Испании (всего 7 баллов).
При этом телезрители ни одного балла не дали дуэту из Германии, а вот жюри поставили их на 21–ю строчку из 26 мест.
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Голосование на Евровидении 2019 – баллы от национальных жюри:
- Швеция – 239
- Северная Македония – 237
- Нидерланды – 231
- Италия – 212
- Азербайджан – 197
- Австралия – 154
- Чехия – 150
- Швейцария – 148
- Россия – 125
- Мальта – 75
- Дания – 69
- Кипр – 69
- Франция – 67
- Исландия – 48
- Норвегия – 47
- Греция – 47
- Словения – 46
- Албания – 43
- Сербия – 38
- Эстония – 38
- Германия – 32
- Белоруссия – 18
- Сан–Марино – 16
- Великобритания – 13
- Израиль – 12
- Испания – 7
Голосование на Евровидении 2019 – баллы от телезрителей:
- Норвегия – 291
- Нидерланды – 261
- Италия – 253
- Россия – 244
- Швейцария – 212
- Исландия – 186
- Австралия – 131
- Азербайджан – 100
- Швеция – 93
- Сан–Марино – 65
- Словения – 59
- Северная Македония – 58
- Сербия – 54
- Испания – 53
- Дания – 51
- Эстония – 48
- Албания – 47
- Франция – 38
- Израиль – 35
- Кипр – 32
- Греция – 24
- Мальта – 20
- Белоруссия – 13
- Чехия – 7
- Великобритания – 3
- Германия – 0
Напомним, Лазарев пожаловался на предвзятое отношение к России на Евровидении 2019. Многие страны, например, Грузия, снова не захотели рассмотреть его номер, рассказал певец.