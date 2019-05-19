Голосование на Евровидении 2019: кто всадил нож в спину Сереже Лазареву и вывел Нидерланды на вершину

19 мая 2019, 15:42

В финале конкурса выступили представители 26 стран.

Евровидение
Голосование на Евровидении 2019: кто всадил нож в спину Сереже Лазареву и вывел Нидерланды на вершину / globallookpress.com

Победителем Евровидения 2019 стал Дункан Лоуренс из Ниндерландов с песней Arcade, которая набрала 492 балла. Второе место с песней Soldi занял участник из Италии Mahmood, получив 465 баллов. Бронза конкурса досталась представителю России Сергею Лазареву с песней Scream, набрав 369 баллов. 

Тексты и переводы их песен Главред публиковал ранее. 

В финале конкурса выступили представители 26 стран. Максимальное количество баллов от национальных жюри стран–участниц Евровидения – 239 очков – получил представитель Швеции, а минимальное – певец из Испании (всего 7 баллов).

При этом телезрители ни одного балла не дали дуэту из Германии, а вот жюри поставили их на 21–ю строчку из 26 мест.

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Голосование на Евровидении 2019 – баллы от национальных жюри:

  1. Швеция – 239
  2. Северная Македония – 237
  3. Нидерланды – 231
  4. Италия – 212
  5. Азербайджан – 197
  6. Австралия – 154
  7. Чехия – 150
  8. Швейцария – 148
  9. Россия – 125
  10. Мальта – 75
  11. Дания – 69
  12. Кипр – 69
  13. Франция – 67
  14. Исландия – 48
  15. Норвегия – 47
  16. Греция – 47
  17. Словения – 46
  18. Албания – 43
  19. Сербия – 38
  20. Эстония – 38
  21. Германия – 32
  22. Белоруссия – 18
  23. Сан–Марино – 16
  24. Великобритания – 13
  25. Израиль – 12
  26. Испания – 7

Голосование на Евровидении 2019 – баллы от телезрителей:

  1. Норвегия – 291
  2. Нидерланды – 261
  3. Италия – 253
  4. Россия – 244
  5. Швейцария – 212
  6. Исландия – 186
  7. Австралия – 131
  8. Азербайджан – 100
  9. Швеция – 93
  10. Сан–Марино – 65
  11. Словения – 59
  12. Северная Македония – 58
  13. Сербия – 54
  14. Испания – 53
  15. Дания – 51
  16. Эстония – 48
  17. Албания – 47
  18. Франция – 38
  19. Израиль – 35
  20. Кипр – 32
  21. Греция – 24
  22. Мальта – 20
  23. Белоруссия – 13
  24. Чехия – 7
  25. Великобритания – 3
  26. Германия – 0

Напомним, Лазарев пожаловался на предвзятое отношение к России на Евровидении 2019. Многие страны, например, Грузия, снова не захотели рассмотреть его номер, рассказал певец.

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Сергей Лазарев голосование Евровидение-2019 Дункан Лоуренс
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