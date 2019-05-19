Голосование на Евровидении 2019: кто всадил нож в спину Сереже Лазареву и вывел Нидерланды на вершину / globallookpress.com

Победителем Евровидения 2019 стал Дункан Лоуренс из Ниндерландов с песней Arcade, которая набрала 492 балла. Второе место с песней Soldi занял участник из Италии Mahmood, получив 465 баллов. Бронза конкурса досталась представителю России Сергею Лазареву с песней Scream, набрав 369 баллов.

Тексты и переводы их песен Главред публиковал ранее.

В финале конкурса выступили представители 26 стран. Максимальное количество баллов от национальных жюри стран–участниц Евровидения – 239 очков – получил представитель Швеции, а минимальное – певец из Испании (всего 7 баллов).

При этом телезрители ни одного балла не дали дуэту из Германии, а вот жюри поставили их на 21–ю строчку из 26 мест.

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Голосование на Евровидении 2019 – баллы от национальных жюри:

Швеция – 239 Северная Македония – 237 Нидерланды – 231 Италия – 212 Азербайджан – 197 Австралия – 154 Чехия – 150 Швейцария – 148 Россия – 125 Мальта – 75 Дания – 69 Кипр – 69 Франция – 67 Исландия – 48 Норвегия – 47 Греция – 47 Словения – 46 Албания – 43 Сербия – 38 Эстония – 38 Германия – 32 Белоруссия – 18 Сан–Марино – 16 Великобритания – 13 Израиль – 12 Испания – 7

Голосование на Евровидении 2019 – баллы от телезрителей:

Норвегия – 291 Нидерланды – 261 Италия – 253 Россия – 244 Швейцария – 212 Исландия – 186 Австралия – 131 Азербайджан – 100 Швеция – 93 Сан–Марино – 65 Словения – 59 Северная Македония – 58 Сербия – 54 Испания – 53 Дания – 51 Эстония – 48 Албания – 47 Франция – 38 Израиль – 35 Кипр – 32 Греция – 24 Мальта – 20 Белоруссия – 13 Чехия – 7 Великобритания – 3 Германия – 0

Напомним, Лазарев пожаловался на предвзятое отношение к России на Евровидении 2019. Многие страны, например, Грузия, снова не захотели рассмотреть его номер, рассказал певец.