Евровидение 2019: переводы песен топ-3 победителей конкурса

В Тель-Авиве, Израиль, который принимал 64-й международный песенный конкурс Евровидение 2019, назвали лучшую песню.

Победителем Евровидения 2019 стал Дункан Лоуренс из Ниндерландов с песней Arcade, которая набрала 492 балла. Второе место с песней Soldi занял участник из Италии Mahmood, получив 465 баллов. Бронза конкурса досталась представителю России Сергею Лазареву с песней Scream, набрав 369 баллов.

Главред собрал переводы песен-победителей Евровидения 2019.

1 место:

Ранее мы уже публиковали перевод песни Arcade Дункана Лоуренса.

2 место:

Mahmood — Soldi: текст и перевод

In periferia fa molto caldo

На окраине сегодня очень жарко,

Mamma stai tranquilla, sto arrivando

Мам, не переживай, я скоро буду.

Te la prenderai per un bugiardo

Ты обидишься на обманщика –

Ti sembrava amore ma era altro

Тебе казалось, что это любовь, но это было что-то другое.

Beve champagne sotto Ramadan

Он напивается шампанским в Рамадан,

Alla TV danno Jackie Chan

Пока по ящику крутят фильмы с Джеки Чаном.

Fuma narghilè, mi chiede come va

Он раскуривает кальян, спрашивая, как у меня дела.

Mi chiede come va, come va, come va

Он спрашивает, как у меня дела, как дела, как дела.

Sai già come va, come va, come va

Но ведь ты сам знаешь, как у меня дела.

Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

Я пытаюсь думать наперед, чтобы понять, обманешь ли ты меня завтра.

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

Нет времени на эти разборки, ведь теперь я понял, кто ты такой.

È difficile stare al mondo

Сложно жить,

Quando perdi l'orgoglio

Когда у тебя нет чести,

Lasci casa in un giorno

И ты внезапно уходишь из дома.

Tu dimmi se

Только скажи...

Pensavi solo ai soldi, soldi

Ты думал только о деньгах?

Come se avessi avuto soldi, soldi

Как будто у тебя эти деньги были.

Dimmi se ti manco o te ne fotti, fotti

Скажи, ты скучаешь по мне или тебе плевать?

Mi chiedevi come va, come va, come va

Ты спрашивал меня, как у меня дела?

Adesso come va, come va, come va

И как же теперь дела?

Ciò che devi dire non l'hai detto

Ты так и не сказал того, что должен был,

Tradire è una pallottola nel petto

Предательство пулей застряло у тебя в груди.

Prendi tutta la tua carità

Мне не нужна твоя забота,

Menti a casa ma lo sai che lo sa

Дома ты лжешь, но ты понимаешь, что она все знает,

Su una sedia lei mi chiederà

И, сидя в кресле, она спросит меня...

Mi chiede come va, come va, come va

Она спрашивает, как у меня дела, как дела, как дела.

Sai già come va, come va, come va

Но ведь ты сам знаешь, как у меня дела,

Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

Я пытаюсь думать наперед, чтобы понять, обманешь ли ты меня завтра.

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

Нет времени на эти разборки, ведь теперь я понял, кто ты такой.

È difficile stare al mondo

Сложно жить,

Quando perdi l'orgoglio

Когда у тебя нет чести.

Ho capito in un secondo

Я за секунду понял,

Che tu da me

Что от меня...

Volevi solo soldi, soldi

Тебе нужны были лишь деньги, деньги,

Come se avessi avuto soldi, soldi

Как будто у меня эти деньги были.

Prima mi parlavi fino a tardi, tardi

Раньше мы разговаривали с тобой допоздна,

Mi chiedevi come va, come va, come va

Ты спрашивал, как у меня дела?

Adesso come va, come va, come va

И как же теперь дела?

Waladi waladi habibi ta'aleena

"Сына, дорогой, иди сюда", –

Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera

Говорил ты мне с гордым видом, пока играл.

Waladi waladi habibi, sembrava vera

"Сына, дорогой", – эти слова казались правдой,

La voglia, la voglia di tornare come prima

Я так хочу, чтобы все было так, как тогда.

Io da te non ho voluto soldi

Я не просил у тебя денег.

È difficile stare al mondo

Так сложно жить,

Quando perdi l'orgoglio

Когда у тебя нет чести,

Lasci casa in un giorno

И ты внезапно уходишь из дома.

Tu dimmi se

Скажи...

Volevi solo soldi, soldi

Ты думал только о деньгах?

Come se avessi avuto soldi, soldi

Как будто у меня эти деньги были.

Lasci la città ma nessuno lo sa

Ты уезжаешь из города, но никто об этом не знает.

Ieri eri qua, ora dove sei papà?

Вчера ты был здесь, а где ты теперь, папа?

Mi chiedi come va, come va, come va

Ты спрашивал меня, как у меня дела,

Sai già come va, come va, come va

И уже сам знаешь, как у меня дела.

3 место:

Сергей Лазарев — Scream

No, I can't stay here longer

You cannot make me cry

So, I will leave you to wonder

What will become of our lives

I’ll swallow hard, fall apart

Break and bleed but you won't see

Tears won't fall

While pride stands tall

Maybe they can’t be heard or seen

But tears aren't quiet things

They scream, they scream, oh

They scream, oh

Though my throat is on fire

My eyes will be liars

And they'll try to stay drier

Until you turn away

I'll swallow hard, fall apart

Break and bleed but you won't see

Tears will fall, I hear them all

They scream (Scream, they scream)

They scream, oh

Not so silent and innocent

Acid rain from your fingerprints

Echoes, rivers of loneliness

Hitting the walls of my heart

They scream, oh

(Not so silent and innocent, acid rain from your fingerprints)

They scream, oh

(Echoes, rivers of loneliness, hitting the walls of my heart)

Ранее мы уже публиковали перевод песни Лазарева на Евровидении 2019.

