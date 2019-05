Евровидения 2019 победитель: перевод песни Arcade Дункана Лоуренса

Дункан Лоуренс стал победителем Евровидения 2019 / Reuters

Победителем Евровидения 2019, которое прошло в Тель-Авиве, Израиль, стал представитель Нидерландов с композицией Arcade, которая набрала 492 балла, став пятым победителем за всю историю страны. В последний раз участники из Нидерландов одерживали победу в 1975 году.

Главред предлагает посмотреть перевод песни, которая покорила и членов жюри, и зрителей песенного конкурса.

Дункан Лоуренс - Arcade

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

A broken heart is all that's left

I'm still fixing all the cracks

Lost a couple of pieces when

I carried it, carried it, carried it home

I'm afraid of all I am

My mind feels like a foreign land

Silence ringing inside my head

Please, carry me, carry me, carry me home

I spent all of the love I've saved

We were always a losing game

Small-town boy in a big arcade

I got addicted to a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

How many pennies in the slot?

Giving us up didn't take a lot

I saw the end 'fore it begun

Still I carried, I carried, I carried on

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

I don't need your games, game over

Get me off this rollercoaster

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Дункан Лоуренс - Arcade (перевод на русский язык)

Все, что осталось, — это разбитое сердце

Я все еще латаю трещины

Но уже потерял пару частичек, пока

Я нес его, нес его, нес его домой

Я боюсь самого себя

Моё сознание словно незнакомая страна

Тишина звенит в моей голове

Пожалуйста, отведи меня, отведи меня, отнеси отведи домой

Я потратил всю любовь, которую сберегал

Мы всегда были обречены на поражение

Провинциальный парень в большой аркаде

Я стал зависим от этой проигрышной игры

Ооо-ооо

Все, что я знаю, все, что я знаю

Любить тебя — это заранее проигрышная игра

Сколько монеток было закинуто в игровой автомат

Чтобы мы расстались? Потребовалось немного

Я увидел конец еще до его начала

Но все равно нес эту ношу дальше, дальше, дальше

Ооо-ооо

Все, что я знаю, все, что я знаю

Любить тебя — это заранее проигрышная игра

Ооо-ооо

Все, что я знаю, все, что я знаю

Любить тебя — это заранее проигрышная игра

Мне не нужны твои игры, игра окончена

Дай мне сойти с этих американских горок

Ооо-ооо

Все, что я знаю, все, что я знаю

Любить тебя — это заранее проигрышная игра

Ооо-ооо

Все, что я знаю, все, что я знаю

Любить тебя — это заранее проигрышная игра

Ооо-ооо-ооо, ооо-ооо, ооо-ооо

Ооо-ооо-ооо, ооо-ооо, ооо-ооо