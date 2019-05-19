Лазарев пожаловался на предвзятое отношение к России на Евровидении 2019 / Reuters

Российский певец Сергей Лазарев, который на Евровидении 2019 за песню Scream получил 369 баллов и занял третье место, пожаловался на предвзятое отношение к России со стороны жюри.

Он назвал это "некой предвзятостью" и допустил, что это может реакция на политику Москвы по отношению к другим странам, пишет РИА Новости.

"Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов", — добавил он.

Многие страны, среди которых и Грузия, снова не захотели рассмотреть российский номер, отметил певец.

Читайте такжеЕвровидение 2019: как выступила Россия в гранд-финале"Жюри — может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, разные, конкуренция была серьезнейшая в этом году", — рассказал Лазарев.

В то же время журналисты в этом году меньше травили певца вопросами о политике, добавил Лазарев. По его словам, они были настроены весьма дружелюбно.

Напомним, победителем Евровидения 2019 стал представитель Нидерландов с композицией Arcade, которая набрала 492 балла. Он стал пятым победителем за всю историю страны. Главред уже опубликовал текст и перевод его песни.

Ранее Сергей Лазарев оконфузился во втором полуфинале. Еще на этапе репетиций участники заметили, что номера Лазарева и представительницы Северной Македонии Тамары Тодевской практически идентичны: у певицы также в номере декорацией являются зеркальные экраны, на которых транслируется ее изображение.