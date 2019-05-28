Группа Rammstein выпустила клип на песню Иностранец

/ Фото: скриншот из видео

Немецкая группа Rammstein представила новый клип на песню Ausländer (Иностранец), который был снят на африканском континенте.

В ролике, снятом Йорном Хайтманном, музыканты бороздят морские просторы на надувной лодке и приплывают на остров, где живут аборигены. Видео опубликовано в Видео опубликовано в YouTube.

Композиция вошла в новый безымянный альбом коллектива, который вышел 17 мая.

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн в клипе танцует, рисует, охотится и даже разговаривает на русском языке.

Ранее Rammstein презентовал другие клипы из нового альбома на композиции Deutschland и Radio.