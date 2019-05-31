"Прям как на Троещине": Надя Дорофеева удивила сеть фото в образе гопницы

Надя Дорофеева примерила образ "гопника" / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы Время и Стекло Надя Дорофеева удивила сеть новым необычным для себя образом. Многие считают Надю "иконой стиля", и подражают ее стильным нарядам.

Однако, на этот раз артистка смутила своих поклонников образом, как они прозвали, "гопницы". Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram.

В честь 70-летия знаменитой компании спортивной одежды Adidas, Дорофеева одела черный костюм с белыми полосками и присела в черных пушистых тапочках, не отрывая пяток от пола.

Одни фанаты оценили чувство юмора Нади, и расхвалили за то, что она присела, поставив пятки на пол - ведь "пятки оторвал - район потерял". А кто-то не понял шутки, и их смутил образ певицы.

"Надя, гопник это не есть хорошо", - написал 25chelovek76.

"Меня одну смутило, что она как гопница?", - поделилась arina_qween200.

"Прям как на Троещине, приезжай по пивку", - отметил fantazerich.

"Ты как самый красивый, стильный и модный гопник на районе", - считает _mar_mariya_.

Надя Дорофеева покрасовалась в костюме Adidas / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева примерила образ гопницы / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева покрасовалась в ультракоротких шортах.