Время и Стекло представили новый взрывной трек: это точно летний хит

Время и Стекло выпустили трек Vislovo / Пресс-служба

Группа Время и Стекло (Надя Дорофеева и Алексей Завгородний — Позитив) презентовала новую песню Vislovo и анонсировала выход нового одноименного альбома.

Песня размещена на официальном YouTube-канале коллектива.

Именно трек Vislovo открывает новый альбом, который выйдет 5 июля. Это четвертый по счету альбом для дуэта. В трек-лист вошло 14 песен, в том числе хиты Дим, Е,Бой и Песня про лицо.

Премьера дерзкого клипа на трек состоится через неделю, а вот композицию поклонники группы уже прозвали хитом лета.

Ранее группа Время и Стекло выпустила первый клип на украиноязычную песню.