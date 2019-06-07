Время и Стекло представили новый взрывной трек: это точно летний хит

Также группа анонсировала выход нового альбома.
Группа Время и Стекло (Надя Дорофеева и Алексей Завгородний — Позитив) презентовала новую песню Vislovo и анонсировала выход нового одноименного альбома.
Песня размещена на официальном YouTube-канале коллектива.
Именно трек Vislovo открывает новый альбом, который выйдет 5 июля. Это четвертый по счету альбом для дуэта. В трек-лист вошло 14 песен, в том числе хиты Дим, Е,Бой и Песня про лицо.
Премьера дерзкого клипа на трек состоится через неделю, а вот композицию поклонники группы уже прозвали хитом лета.
Ранее группа Время и Стекло выпустила первый клип на украиноязычную песню.