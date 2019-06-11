Покрывший матом Лободу Лазарев отреагировал на скандал

Певец Сергей Лазарев прокомментировал скандал со Светланой Лободой на МузТВ-2019, после которого они отписались друг от друга в соцсетях.
Бывший представитель России на евровидении Сергей Лазарев не смог сдержаться после того, как почитал новости о своей перепалке со Светланой Лободой на церемонии вручения премий МузТВ-2019.
Лазарев в своем Instagram опубликовал Stories, где раскритиковал первоисточник новости - с цитатой про маты в адрес Лободы, и полупустой зал во время ее выступления.
Певец отреагировал на это лаконично - написал: "Сын брата свахи жены рассказал. Вот это фантазия, обожаю! Злыдень Лазарев".
При этом Лазарев обвел в тексте фразы о том, что он сказал Лободе "Ты что, ох...ла? Типа самая крутая?", и что во время ее выступления, вероятно, он вывел людей из зала.
Больше ничего он не стал добавлять, и тем более комментировать тот факт, что перепалка была из-за количества песен, с которыми они выступали на концерте.
Отметим, что Лобода до сих пор не комментировала скандал, и при условиях молчания исполнителей сложно будет обнаружить истинную причину их перебранки.
Напомним, Сергей Лазарев обложил Светлану Лободу матом на МузТВ-2019, и отписался от нее в соцсетях.