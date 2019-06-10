Сергей Лазарев обложил Светлану Лободу матом на МузТВ-2019

Светлану Лободу обложили матом в России / Instagram

Светлана Лобода в 2019 году стала Лучшей певицей года в России, получив престижную награду МузТВ в Москве.

Однако бывший участник Евровидения от России Сергей Лазарев, когда девушка ушла со сцены накинулся на нее с руганью и потоком мата, сообщает телеграм-канал Super.

Свидетели инцидента рассказывают, что до них донеслась лишь финальная часть фразы: "Ты что, ох...ла? Типа самая крутая?".

Предполагается, что инцидент между VIP-персонами произошел из-за того, что участник Евровидения почувствовал себя обделенным после выступления Лободы.

Когда была очередь выступать Светланы - ей дали спеть аж 6 песен, в то время, как Лазареву вообще не дали спеть, потому что были неполадки с аппаратурой. Возможно, масла в огонь подлила награда Вклад в продвижение Российской поп-культуры на мировой сцене, которая вовсе не стоит рядом с Лучшей певицей.

В итоге певец совершил "страшную месть" - на выступлении Лободы звездный VIP заметно опустел, в чем заподозрили конечно же Лазарева. На утро после премии Светланы Лободы в подписчиках звезды минувшего Евровидения в Instagram уже не оказалось.

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