После скандала с дочерью Алсу Первый канал решил судьбу шоу Голос. Дети в России

Голос Дети в России / Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на Youtube

Шоу Голос. Дети в России продлили на новый сезон, несмотря на скандал с накруткой голосов и последующей победой дочери Алсу Микеллой Абрамовой.

"Конечно, будет новый сезон", – цитирует РИА Новости гендиректора Первого канала Константина Эрнста.

Следующий выпуск шоу намечен на весну 2020 года.

При этом состав жюри пока неизвестен. Украинская певица Светлана Лобода после скандала с Абрамовой от участия в проекте отказалась. Пелагея и Валерий Меладзе также свое участие пока не подтвердили.

Как сообщалось, на День защиты 1 июня детей Алсу пообещала подробно прокомментировать скандал на Голос. Дети.

Напомним, дочь Алсу одержала победу по результатам зрительского голосования, который впоследствии сами же зрители поставили под сомнение. Возмущенные россияне утверждают, что другие финалисты были более достойны победы.

Позднее СМИ сообщили, что победе дочери Алсу на российском Голосе поспособствовал военный завод. К голосованию привлекли около 500 сотрудников предприятия.

Читайте такжеГолос Діти-2019: дочь Кошевого снова идет на программуПервый канал провел расследование итогов конкурса, и компания Group-IB выяснила, что в пользу участника под номером 7 (под которым в голосовании значилась Микелла Абрамова) была "накрутка" — массированная автоматизированная отправка смс. Так, за Микеллу отправили более 8 тысяч смс с 300 телефонных номеров.

"При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 — порядковый номер участника", — отмечалось в сообщении.