Скандал на Голос. Дети продолжается: на Алсу подали в суд / Instagram

Родственник одной из участниц шоу Голос. Дети Ильгиз Валеев подал в суд на певицу Алсу и ее мужа Яна Абрамова, несмотря на то, что Первый канал аннулировал результаты финала шоу.

По его словам, подтасовка результатов финала конкурса попадает под статью Уголовного кодекса. Речь идет о статье об "оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса".

Как пишет Медиакорсеть, после того, как был доказан факт накрутки голосов, Валеев потребовал привлечь к уголовной ответственности певицу и ее супруга, "которые по данным СМИ заплатили около 3 млн рублей".

"Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив Первый канал, Абрамовы не купят общественное мнение", — цитирует издание юриста заявителя Искандера Фахритдинова.

Как сообщалось, на День защиты 1 июня детей Алсу пообещала подробно прокомментировать скандал на Голос. Дети.

Напомним, дочь Алсу одержала победу по результатам зрительского голосования, который впоследствии сами же зрители поставили под сомнение. Возмущенные россияне утверждают, что другие финалисты были более достойны победы.

Позднее СМИ сообщили, что победе дочери Алсу на российском Голосе поспособствовал военный завод. К голосованию привлекли около 500 сотрудников предприятия.

Первый канал провел расследование итогов конкурса, и компания Group-IB выяснила, что в пользу участника под номером 7 (под которым в голосовании значилась Микелла Абрамова) была "накрутка" — массированная автоматизированная отправка смс. Так, за Микеллу отправили более 8 тысяч смс с 300 телефонных номеров.

"При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 — порядковый номер участника", — отмечалось в сообщении.