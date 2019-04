На российском Голосе страны возник скандал из-за победы дочери Алсу

Победу Микеллы Абрамовой связывают с ее звездной мамой Алсу / Фото: Instagram/Алсу

В России победа в шестом сезоне Голоса.Дети дочери певицы Алсу, 10-летней Микеллы Абрамовой, тренером которой была украинская певица Светлана Лобода, спровоцировала громкий скандал.

Алсу и ее дочь закрыли для комментариев свои страницы в Instagram из-за шквала негатива от телезрителей, посчитавших победу звездной наследницы несправедливой.

Финал и суперфинал шестого Голоса. Дети состоялся 26 апреля. Абрамова исполнила песни Love the Way You Lie Эминема и Рианны, а также Ты здесь Игоря Николаева. В результате девочка одержала победу по результатам зрительского голосования, который впоследствии сами же зрители поставили под сомнение. Возмущенные россияне утверждают, что другие финалисты были более достойны победы.

Первый канал пообещал пересчитать результаты голосования и снял с показа документальный фильм Голос. На самой высокой ноте.

Возмущение высказали многие звезды шоу-бизнеса. Певец Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги конкурса, от которых у него "остался осадок".

Телеведущий Максим Галкин пообещал, что после такого скандала они с Аллой Пугачевой не будут отправлять своих детей на подобные конкурсы.

Актер Станислав Садальский в свою очередь раскритиковал победу "доченьки Алсу" и отметил, что на шоу были "более голосистые, более тембристые и более харизматичные дети".

Ведущий шоу Голос.Дети Дмитрий Нагиев сообщил, что будет выступать за то, чтобы аннулировать результаты голосования финала проекта, если "выяснится, что хоть какие-то махинации были".

Светлана Лобода, которая была наставницей Абромовой на конкурсе, уже заявила, что боле не намерена участвовать в данном мероприятии в качестве судьи.

Как ранее сообщалось, Лобода на российском талант-шоу Голос.Дети заговорила на украинском языке.