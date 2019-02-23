"Дуже гарно": Лобода заговорила на украинском на росТВ

23 февраля 2019, 00:15

Певица эмоционально отреагировала на выступлении конкурсантки на талант-шоу.

Певица вспомнила украинский язык / Фото: Instagram/Светлана Лобода

Известная певица Светлана Лобода, которая сменила Украину на Россию, на российском талант-шоу Голос.Дети заговорила на украинском языке.

Фрагмент записи программы исполнительница опубликовала в Instagram.

В рамках программы, где Лобода занимает кресло судьи, певица обсуждала с российской певицей Пелагеей выступление одного из юных конкурсантов.

"Это португальская этника. Але ж це було дуже гарно", - сказала Лобода.

На реплику украинской певицы Пелагея отреагировала эмоциональным смехом.

В комментариях подписчики исполнительницы по-разному отреагировали на украинский Лободы.

"Думаю, на федеральном канале нужно говорить на русском языке", "Дуже мило говориш українською", "Це ж було дуже гарно, рідна мова", "Ваш украинский очень красивый", "Браво, Светлана, надо чтобы как можно чаще наша рiдна мова звучала на орт и прочих рос.тв. We love Ukraine!" – отметила интерент-публика.

Напомним, Лободу застали на отдыхе в Дубаи с неизвестным мужчиной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
певица Россия Светлана Лобода украинский язык РосТВ талант-шоу
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:57
В России небоскреб гендиректора Роскосмоса в виде ракеты сравнили с фаллосом
00:38
"Кошмар, что происходит": Прилепин пожаловался на большие потери в рядах боевиков
00:15
"Дуже гарно": Лобода заговорила на украинском на росТВ Видео
22 февраля, пятница
23:48
Вокалистка Kazka ответила трогательной песней на критику хейтеров
23:23
Аваков назвал команду Порошенко лидером нарушений в избирательной кампании
22:57
Польша заподозрила Еврокомиссию в лоббировании интересов Кремля из-за строительства канала
22:33
В России решили запретить пауков в домах для их же защиты Видео
22:25
Киев требует от Венгрии не называть украинские законы полуфашистскими
22:15
"Похоронить своими руками": Лукашенко резко прокомментировал вопрос объединения с РФ Видео
21:41
Госпитализация Пугачевой: у певицы рассказали правду об операции
21:28
По карте киевлянина льготники продолжат ездить бесплатно и без ограничений - КГГА
21:13
В Госкино получили рекордные 11,6 млн грн от производителя фильма Зеленского Я, ты, он, она
20:44
В России поддержали дуэт Anna Maria после скандального заявления о Крыме
20:37
"Зима, изыди" и снежный Армагеддон: сеть заполонили фото и видео первого за 57 лет снега в Лос-Анджелесе Фото Видео
20:02
В квартиру спящей подруги Гандзюк ночью проникли неизвестные
19:53
"Это Россия против Украины": The Guardian дало оценку будущему матчу Динамо-Челси Видео
19:27
Кличко оговорился в телеэфире, повысив смертность в больницах Видео
19:11
Секретная диета Кейт Миддлтон: как матери троих детей удается сохранить такую потрясающую фигуру Видео
19:02
"Политическая катастрофа": Расторгуев обвинил Украину в искажении истории
18:36
Вятрович пообещал избавить украинцев от "имперского наследия" специальным законом Видео
18:25
"Их устраивает аннексия Крыма": в Украине требуют исключить из нацотбора дуэт Anna Maria
18:14
Внесенный на рассмотрение Рады законопроект о выборах легализует слежку за кандидатами – эксперт
18:06
Из-за киевских патрульных парень замерз насмерть Видео
17:44
У Януковича подали апелляцию Видео
17:26
Вокруг Эмили Ратаковски разгорелся скандал: модель назвала Украину Россией
17:09
Экс-постпред Порошенко в Крыму предупредил о возможной новой агрессии РФ Керченском проливе Видео
17:00
ЕС продлит санкции против Януковича – СМИ
16:50
"Какие реформы, бл*дь?!!": в сети возмутились из-за роста прибыли киевской Roshen в 4 раза Видео
16:38
"Все равно умрете!": вскрылись шокирующие подробности смерти звезды "Глухаря"
15:34
Эксперт сказал, на каких основаниях в Украину должны вернуться Крым и часть Донбасса Видео
15:30
Амосову обвинили в новой попытке штурма медуниверситета имени Богомольца Видео
15:25
Журналист объяснил, как отказ от 8 Марта мешает Украине стать богатой страной Видео
15:06
Развал России будет катастрофой для Украины — историк
15:04
В Австрии "отрезали" часть территории Украины
15:03
Без Украины не обошлось: Захарова раскрыла тайный план США по войне в Венесуэле Видео
14:33
"Голая, следы насилия": в Киеве у метро нашли мертвой женщину Фото Видео
14:31
"Власти о своих моряках забыли": эксперт объяснил, в чем просчиталась Украина в конфликте на Азове Видео
14:28
Посольство США: коррупция препятствует украинцам достичь успеха
14:15
Стал известен соперник Динамо в 1/8 Лиги Европы
14:08
В Москве задержан бывший "министр продовольствия ДНР"
13:56
Нафтогаз установил новые цены на газ для промышленных потребителей Видео
13:45
Лукашенко анонсировал ответные меры на американские ракеты в Украине
13:38
Финал нацотбора на Евровидение-2019: кто победит, голосование Видео
13:16
Зеленский оторвался от преследователей в новом президентском рейтинге Видео
12:58
Майли Сайрус обнажилась для глянца Фото
12:33
Молдова будет выбирать между Европой и Россией – AFP
12:30
"Подбиты танки, уничтожен блиндаж": на Луганщине боевики "выгребли" — волонтер Видео
12:10
Из России выезжает образованная молодежь – Atlantic Council
11:57
Финалистки нацотбора оскандалились в прямом эфире из-за "Крымнаш" и "войны с РФ нет" Видео
11:56
НБУ "освежил" 500 гривен: купюру ввели в оборот
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться