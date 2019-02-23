"Дуже гарно": Лобода заговорила на украинском на росТВ

Певица вспомнила украинский язык / Фото: Instagram/Светлана Лобода

Известная певица Светлана Лобода, которая сменила Украину на Россию, на российском талант-шоу Голос.Дети заговорила на украинском языке.

Фрагмент записи программы исполнительница опубликовала в Instagram.

В рамках программы, где Лобода занимает кресло судьи, певица обсуждала с российской певицей Пелагеей выступление одного из юных конкурсантов.

"Это португальская этника. Але ж це було дуже гарно", - сказала Лобода.

На реплику украинской певицы Пелагея отреагировала эмоциональным смехом.

В комментариях подписчики исполнительницы по-разному отреагировали на украинский Лободы.

"Думаю, на федеральном канале нужно говорить на русском языке", "Дуже мило говориш українською", "Це ж було дуже гарно, рідна мова", "Ваш украинский очень красивый", "Браво, Светлана, надо чтобы как можно чаще наша рiдна мова звучала на орт и прочих рос.тв. We love Ukraine!" – отметила интерент-публика.

Напомним, Лободу застали на отдыхе в Дубаи с неизвестным мужчиной.