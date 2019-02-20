"А ребенок с кем?": Светлану Лободу застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной

Лобоу застали в компании мужчины / Telegram-канал Super

Украинскую певицу Светлану Лободу застали на отдыхе в Дубаи с неизвестным мужчиной.

Певица отправилась на отдых со своей дочкой Евой, вечером ее засняли на видео в компании темноволосого молодого мужчины – француза модельной внешности, передает Telegram-канал Super.

"​​Светлана Лобода в Дубае не только постит милые фотки семейного отдыха, но и отжигает в ночных клубах с молодым человеком модельной внешности. Смотри, Тилль, упустишь, будет твоя суперзвезда завтракать не баварскими сосисками, а парижскими круассанами!", - сказано в сообщении.

Поклонники певицы разозлились, и стали требовать от автора видео "не раздувать из мухи слона".

"Дайте человеку нормально жить! Какое Вам всем дело что где и с кем она трется?! Видно же, что стоят общаются. Как всегда раздули из мухи слона", "А ребенок с кем?", "Я увидела только общение...", "Ну видно же, что просто танцуют и общаются... И что в этом такого плохого-то?", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода показала стройные ноги в ванной.