"А ребенок с кем?": Светлану Лободу застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной

Певица отправилась в Дубаи с дочкой Евой.
Украинскую певицу Светлану Лободу застали на отдыхе в Дубаи с неизвестным мужчиной.
Певица отправилась на отдых со своей дочкой Евой, вечером ее засняли на видео в компании темноволосого молодого мужчины – француза модельной внешности, передает Telegram-канал Super.
"Светлана Лобода в Дубае не только постит милые фотки семейного отдыха, но и отжигает в ночных клубах с молодым человеком модельной внешности. Смотри, Тилль, упустишь, будет твоя суперзвезда завтракать не баварскими сосисками, а парижскими круассанами!", - сказано в сообщении.
Поклонники певицы разозлились, и стали требовать от автора видео "не раздувать из мухи слона".
"Дайте человеку нормально жить! Какое Вам всем дело что где и с кем она трется?! Видно же, что стоят общаются. Как всегда раздули из мухи слона", "А ребенок с кем?", "Я увидела только общение...", "Ну видно же, что просто танцуют и общаются... И что в этом такого плохого-то?", - писали юзеры.
Светлану Лободу @lobodaofficial застукали с мужчиной на отдыхе в Дубае (спойлер: это не Тилль Линдеманн). Несмотря на то, что Instagram певицы полон фотографий спокойного семейного отдыха, Лобода, кажется, не прочь оторваться в дубайских ночных клубах. Именно там Светлану сняли в компании таинственного француза модельной внешности. Он оказывал девушке знаки внимания, а потом потащил на танцпол.#лобода #дубай #папарацци Как думаете, что скажет Тилль, посмотрев это видео? ?
Ранее Светлана Лобода показала стройные ноги в ванной.