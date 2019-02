"Какая идеальная": Светлана Лобода показала стройные ноги в ванной

Светлана Лобода покрасовалась в ванной / https://www.instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода покорила сеть новыми фото.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость выложила снимки с ванной с шариками, на которой написано "королева ночи". Артистка была одета в мини-платье, черную накидку и босоножки в тон.

"A little party never killed nobody", - подписала фото певица,

Поклонники расхвалили фото артистки, но нашлись и те, кто посчитал, что снимки выглядят вульгарно.

"Ванна с жемчужинами", "Шикарно, роскошно!", "Господи, какая идеальная", "Богиня!", "А чего не на унитазе с головой задницей? А народ восхищается, ужас, до чего дожил", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Instadrama.