"Какая идеальная": Светлана Лобода показала стройные ноги в ванной

Артистка сделала необычные фото.
Украинская певица Светлана Лобода покорила сеть новыми фото.
На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость выложила снимки с ванной с шариками, на которой написано "королева ночи". Артистка была одета в мини-платье, черную накидку и босоножки в тон.
"A little party never killed nobody", - подписала фото певица,
Поклонники расхвалили фото артистки, но нашлись и те, кто посчитал, что снимки выглядят вульгарно.
"Ванна с жемчужинами", "Шикарно, роскошно!", "Господи, какая идеальная", "Богиня!", "А чего не на унитазе с головой задницей? А народ восхищается, ужас, до чего дожил", - писали юзеры.
Ранее Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Instadrama.