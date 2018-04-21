На российском "Голос.Дети" зал был шокирован украинской народной песней: видео

В финале популярного проекта "Голос.Дети" в России участники очень эмоционально исполнили украинскую народную песню "Цвіте терен".

Композицию для своей команды избрала звездный тренер певица Пелагея. С ней совместно исполнили песню Рутгер Гарехт, Вероника Сыромля и Эден Голан. Видео их выступления было опубликовано на официальном YouTube-канале шоу.

Зрители шоу восприняли исполнение украинского народного хита с восторгом. В комментариях к видео они написали массу лестных отзывов в адрес Пелагеи за выбор песни и в адрес исполнителей - за красивое звучание.

Напомним, британская соул-исполнительница, поэтесса и обладательница музыкальной премии "Грэмми" Джосс Стоун, заглянув с концертом в Киев, порадовала поклонников украинской народной песней "Ой за гаєм зелененьким", которую исполнила вместе со столичным дуэтом "Dvoe".