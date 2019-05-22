"Микелла решит сама": Алсу впервые прокомментировала скандал на Голос. Дети

Алсу впервые прокомментировала скандал на Голос. Дети / Фото: Instagram/alsou_vk_group

Алсу впервые прокомментировала скандал на Голос.Дети, где победила ее дочь Микелла Абрамова. Позднее Первый канал аннулировал результаты финала шоу.

По словам Алсу, это "какие-то игры", но "все должно хорошо закончиться". Более подробный комментарий она пообещала дать в День защиты детей — 1 июня, пишет Серебряный дождь.

Также певица уточнила, что Микелла сама решит, надо ли ей участвовать в спецвыпуске Голоса. Дети.

"Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама", — заявила Алсу.

Отметим, что Первый канал ведет расследование итогов конкурса, и компания Group-IB выяснила, что в пользу участника под номером 7 (под которым в голосовании значилась Микелла Абрамова) была "накрутка" — массированная автоматизированная отправка смс. Так, за Микеллу отправили более 8 тысяч смс с 300 телефонных номеров.

"При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 — порядковый номер участника", — говорится в сообщении.

Напомним, дочь Алсу одержала победу по результатам зрительского голосования, который впоследствии сами же зрители поставили под сомнение. Возмущенные россияне утверждают, что другие финалисты были более достойны победы.

Позднее СМИ сообщили, что победе дочери Алсу на российском Голосе поспособствовал военный завод. К голосованию привлекли около 500 сотрудников предприятия.