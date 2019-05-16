Первый канал аннулировал результат финала Голос. Дети, в котором победила дочь Алсу

Была выявлена накрутка голосов за дочь Алсу / instagram.com/voice1tv

Первый канал аннулировал результаты финала Голос.Дети, в котором победила дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова.

Причиной такого решения телеканал назвал промежуточные результаты расследования, которые показали, что были накручены голоса в пользу Абрамовой.

"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу", - сообщили представители канала в комментарии РБК.

Отметим, что Первый канал ведет расследование итогов конкурса, и компания Group-IB выяснила, что в пользу участника под номером 7 (под которым в голосовании значилась Микелла Абрамова) была "накрутка" - массированная автоматизированная отправка СМС.

Так, за Микеллу отправили более 8 тысяч СМС с 300 телефонных номеров.

"При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 – порядковый номер участника", - говорится в сообщении.

Напомним, дочь Алсу одержала победу по результатам зрительского голосования, который впоследствии сами же зрители поставили под сомнение. Возмущенные россияне утверждают, что другие финалисты были более достойны победы.

Позднее СМИ сообщили, что победе дочери Алсу на российском Голосе поспособствовал военный завод. К голосованию привлекли около 500 сотрудников предприятия.