Победе дочери Алсу на российском Голосе поспособствовал военный завод

Микелла Абрамова победила в Голос.Дети благодаря военному заводу / Фото: 5-tv.ru

Работников находящегося в Курской области завода ОАО Авиаавтоматика привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале российского конкурса Голос.Дети.

Как пишет Взгляд со ссылкой на собственную информацию, на заводе, который выпускает в том числе военную продукцию, к голосованию привлекли примерно 500 сотрудников.

Отмечается, что сотрудники должны были приехать на работу к 21:00 и отправить по 20 смс за Абрамову в начале передачи и в конце. Все расходы работникам компенсировало руководство военного завода.

"Процесс жестко контролировался", — рассказали пользователи соцсетей.

Очевидцы утверждают, что за участие в голосовании сотрудникам также выплатили вознаграждение, которое, по разным данным, составляло от одно до трех тысяч рублей.

Напомним, дочь Алсу одержала победу по результатам зрительского голосования, который впоследствии сами же зрители поставили под сомнение. Возмущенные россияне утверждают, что другие финалисты были более достойны победы.