Скандал с дочерью Алсу на Голос.Дети: Лобода и Пугачева наградили проигравших

28 апреля 2019, 17:57

Детям вручили денежные премии.

Алсу
Победа старшей дочери Алсу в Голосе.Дети стала основанием для громкого скандала / Instagram

Украинская певица Светлана Лобода, выступившая в роли наставницы победительницы шестого сезона российского шоу Голос. Дети Микеллы Абрамовой, встретилась с финалистами шоу.

"Благодарю Аллу Борисовну за такую поддержку наших деток", - написала Лобода в Instagram.

Встреча прошла вместе с Аллой Пугачевой, которая наградила детей Золотыми звездами Аллы — премией, учрежденной Пугачевой в 2005 году, для молодых исполнителей и признанных музыкантов. От взрослых наставников финалисты получили денежные премии.

На встречу пришли четверо детей. В частности, там были замечены Нино Чеснер и Роберт Багратян. Победительницу шоу Микеллу Абрамову, 10-летнюю дочь российской певицы Алсу, на встречу не пригласили, очевидно, из-за разгоревшегося накануне скандала.

Напомним, дочь Алсу одержала победу по результатам зрительского голосования, который впоследствии сами же зрители поставили под сомнение. Возмущенные россияне утверждают, что другие финалисты были более достойны победы.

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Россия скандал Светлана Лобода Алла Пугачева Певица Алсу Голос.Дети
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