Любовник Лободы сломал челюсть надоедливому поклоннику

Отец ребенка Лободы Тилль Линдеманн попал в неприятную ситуацию, внезапно накинувшись на человека с кулаками.
Любовник Лободы Тилль Линдеман неудачно пообщался с поклонником - в результате беднягу срочно госпитализировали с переломом.
Фронтмен Rammshtein вместо автографа избил человека в баре, сообщила газета Das Bild.
В шикарнейшей гостиннице Мюнхена Линджеманн повздорил с жителем Гамбурга после того, как он оскорбил друзей музыканта.
54-летний фанат сначала желал получить автограф, но после отказа Линдемана затеял скандал, в результате чего получил локтем в лицо, когда отказался извиняться.
Срочно вызванная скорая диагностировала у горе-фаната перелом челюсти и забрала его с собой.
Происходило все в ночь на субботу 8 июня, во время распития спиртного в баре гостинницы.
Тилль Линдеманн до сих пор не делал официальных заявлений по поводу произошедшего.
Ранее в скандал попала мать его дочери - Светлану Лободу обложили отборным матом на церемонии вручения премии МузТВ-2019.
Позже ее обидчик публично отреагировал на новости о скандале с Лободой.