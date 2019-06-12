Любовник Лободы сломал челюсть надоедливому поклоннику

Тилль Линдеманн сломал челюсть фанату/ Facebook

Любовник Лободы Тилль Линдеман неудачно пообщался с поклонником - в результате беднягу срочно госпитализировали с переломом.

Фронтмен Rammshtein вместо автографа избил человека в баре, сообщила газета Das Bild.

В шикарнейшей гостиннице Мюнхена Линджеманн повздорил с жителем Гамбурга после того, как он оскорбил друзей музыканта.

54-летний фанат сначала желал получить автограф, но после отказа Линдемана затеял скандал, в результате чего получил локтем в лицо, когда отказался извиняться.

Срочно вызванная скорая диагностировала у горе-фаната перелом челюсти и забрала его с собой.

Происходило все в ночь на субботу 8 июня, во время распития спиртного в баре гостинницы.

Тилль Линдеманн до сих пор не делал официальных заявлений по поводу произошедшего.

Ранее в скандал попала мать его дочери - Светлану Лободу обложили отборным матом на церемонии вручения премии МузТВ-2019.

Позже ее обидчик публично отреагировал на новости о скандале с Лободой.