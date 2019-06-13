В сеть просочилось фото со свадьбы Сергея Лазарева

В сети считают, что Сергей Лазарев женился / instagram.com/lazarevsergey

В сети появилось фото, которое вызвало волну слухов о том, что известный российский певец Сергей Лазарев женился.

На странице в Instagram про жизнь звезд выложили фото, на котором Лазарев запечатлен у алтаря с брюнеткой в свадебном платье.

"Из директа: "есть инфа про Лазарева, только анонимно плиз, хз правда или нет, но сейчас в узких кругах "гуляет" такое фото... И типа говорят, что невеста израильская модель...", - написано в сообщении.

Подписчики засомневались в подлинности информации, и стали выдвигать свои теории – что же происходит на фото.

"Наверное, все-таки клип снимают", - написала malikaahmetova.

"Пиар-ход, не больше", - считает bella_brik.

"Ой, не верю. Реклама или клип", - отметила alina.kudryavtseva.

"Ну конечно, после гейского Евровидения надо как-то репутацию восстанавливать, а то девочки-поклонницы стали что-то подозревать", - написала bartenevata.

Ранее Сергей Лазарев обложил Светлану Лободу матом на МузТВ-2019.